JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, menyebut terdapat potensi kebocoran anggaran negara hingga USD 21 miliar yang dipicu praktik penggelembungan anggaran atau mark-up dalam belanja pemerintah.

Ia menjelaskan, potensi kebocoran itu berasal dari asumsi sekitar 30 persen anggaran yang tidak dibelanjakan secara semestinya. Dia menyebut, jika nilai anggaran mencapai USD 70 miliar, kebocoran sebesar 30 persen setara dengan USD 21 miliar.

“Kalau kita lihat 30 persen dari APBN kita cukup besar, berarti 70 miliar dolar kurang lebih. Kalau 30 persen bocor dari 70 miliar dolar itu 21 miliar dolar bocor. Mark-up. Mark-up adalah korupsi. Mark-up mencuri dari rakyat," ujar Prabowo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/11).

Prabowo mengatakan, praktik penggelembungan anggaran merupakan bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara. Padahal, dana tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan memperkuat perekonomian nasional.

Prabowo menilai Indonesia bukan negara miskin karena memiliki sumber daya dan kemampuan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan.

Ia menegaskan, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara benar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Begitu kita lakukan pembelanjaan yang benar, kita punya overnight, kita punya 20 billion dollars, cash. 20 billion dollars kita bisa bikin apa, saudara-saudara?,” ujarnya.

Pelanggaran Korporasi Prabowo mengingatkan masih adanya pejabat dan pihak tertentu yang berupaya mengakali negara demi kepentingan pribadi. Dia menilai praktik tersebut dapat merusak perekonomian nasional.

Selain persoalan kebocoran anggaran, Prabowo juga menyoroti praktik pelanggaran hukum oleh korporasi, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dia menyebut aparat kepolisian dan kejaksaan tengah memeriksa ratusan korporasi yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut.

Untuk itu, pemerintah tidak menutup ruang bagi keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, tetapi perusahaan harus mematuhi ketentuan hukum dan bertanggung jawab atas konsesi yang diberikan negara.

“Prabowo menegaskan, perusahaan yang telah memperoleh hak guna usaha (HGU), hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI), maupun izin usaha pertambangan (IUP) harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku, termasuk mencegah kebakaran di wilayah konsesinya.