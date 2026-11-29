JawaPos.com – Indonesia selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia secara resmi telah memperoleh persetujuan untuk memulai proses aksesi dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Persetujuan itu menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari kerja sama perdagangan yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik hingga Eropa.

"Baru saja diputus tadi malam, Indonesia sudah masuk dalam proses CPTPP, diterima," kata Airlangga dalam keterangannya, Minggu (29/11).

CPTPP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang saat ini melibatkan 12 negara, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Inggris, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

Perjanjian tersebut merupakan kelanjutan dari Trans-Pacific Partnership (TPP) yang sebelumnya tidak berjalan setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan menarik diri. Kini, Indonesia berpeluang menjadi anggota CPTPP melalui tahapan aksesi yang ditargetkan berlangsung selama dua tahun.

"Dalam proses CPTPP ini diharapkan kita bisa masuk dalam aksesi dalam periode 2 tahun. Dan ini beberapa negara yang masuk nanti dalam skema CPTPP kita bisa mendapatkan Chile, Meksiko, Peru, dan Inggris," ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, persetujuan untuk memulai proses aksesi Indonesia telah diputuskan dalam pertemuan negara-negara anggota CPTPP pada Kamis (26/11).

Dalam tahapan selanjutnya, Australia akan memimpin proses aksesi Indonesia. Pemerintah juga telah memperoleh dukungan dari sejumlah negara anggota, termasuk beberapa negara di kawasan ASEAN.

Dukungan tersebut, lanjut Airlangga, tidak terlepas dari komunikasi diplomatik yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pemimpin negara. Salah satunya melalui pembicaraan dengan Presiden Meksiko untuk membantu memfasilitasi keanggotaan Indonesia dalam CPTPP.

"Ini kita berterima kasih kemarin Bapak Presiden bicara dengan Presiden Meksiko untuk memfasilitasi keanggotaan CPTPP dan juga beberapa negara ini didukung oleh beberapa negara ASEAN dan juga Australia," ujarnya.

Airlangga menilai, CPTPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan dengan standar dan kualitas yang relatif tinggi. Keikutsertaan Indonesia di dalamnya diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi produk nasional untuk menembus pasar internasional.

Sejumlah pasar potensial yang menjadi perhatian pemerintah di antaranya Inggris dan Meksiko. Dengan terbukanya akses perdagangan ke negara-negara tersebut, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan ekspor sekaligus memperluas jangkauan produk dalam negeri.

Airlangga mencontohkan, selama ini ekspor kendaraan bermotor Indonesia ke Meksiko masih menghadapi pembatasan kuota. Melalui proses aksesi CPTPP, pemerintah berharap hambatan perdagangan semacam itu dapat dikurangi sehingga peluang ekspor semakin terbuka.