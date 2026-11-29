JawaPos.com - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi untuk menjaga daya tahan nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global.

Plt Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan koordinasi dilakukan melalui kebijakan moneter, intervensi di pasar valuta asing, penguatan likuiditas, hingga kebijakan struktural yang bertujuan memperkuat perekonomian nasional.

“Tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi dinamika global, terutama penguatan dolar AS, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, serta pergeseran investor ke aset yang dianggap lebih aman. Ini bukan gambaran melemahnya fundamental ekonomi Indonesia. Pemerintah dan BI terus bekerja bersama untuk menjaga stabilitas dan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan normal,” ujar Fithra dalam keterangannya, Minggu (29/11).

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh Rp 18.400 per dolar AS pada 26 November 2026.

Menghadapi kondisi tersebut tersebut, BI melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing dan sebelumnya telah menaikkan suku bunga acuan BI-Rate menjadi 6,00 persen.

Upaya tersebut didukung posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai USD 146,8 miliar. Jumlah ini setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor.

"Cadangan devisa yang kuat menjadi modal penting untuk meredam gejolak dan menjaga kepercayaan pasar," ujarnya.

Fithra mengatakan, dengan sejumlah kebijakan tersebut, respons pasar mulai terlihat pada perdagangan 27 November 2026. Rupiah ditutup menguat ke posisi Rp 18.298 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga naik 1,84 persen ke level 5.338,5.

Sementara itu, investor asing mencatatkan pembelian bersih atau net buy sebesar Rp 1,01 triliun, terdiri atas Rp 769,2 miliar di pasar reguler dan Rp 237,9 miliar di pasar negosiasi.

Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih terjaga. Aktivitas pasar keuangan dan kegiatan ekonomi masyarakat juga tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

“Pergerakan pasar menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan normal. Pemerintah memastikan tekanan dari luar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas terhadap perekonomian maupun kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Fithra mengatakan, ketahanan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.

Di tengah berbagai gejolak, mulai dari dinamika MSCI, konflik di Selat Hormuz, ketidakpastian global, hingga perkembangan politik domestik, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I, 5,29 persen pada triwulan II, dan 5,47 persen pada triwulan III.

Secara kumulatif, pertumbuhan mencapai 5,45 persen. Investasi tumbuh 7,6 persen dan neraca perdagangan tetap mencatatkan surplus.

Di sisi lain, pemerintah terus menjaga agar pelemahan rupiah tidak mendorong kenaikan harga barang impor yang kemudian membebani masyarakat.

Salah satunya melalui bantuan beras 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga hingga Desember 2026 untuk mempertahankan daya beli rumah tangga.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga memperkuat pasokan devisa melalui kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan nasional, hilirisasi, serta pengembangan program B50 dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).