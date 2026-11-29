JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyentil praktik manipulasi perdagangan saham atau goreng saham yang dinilai merugikan masyarakat luas, terutama investor ritel.

Dia menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang merusak kepercayaan dan integritas pasar modal Indonesia tersebut.

Prabowo mengatakan, praktik tersebut ironis karena dilakukan oleh pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki kekayaan, tetapi masih berupaya mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat.

"Sudah kaya masih main goreng-goreng saham, akhirnya jutaan rakyat kita korban. Anak-anak muda, orang-orang kecil dia coba-coba," ujar Prabowo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta, Jumat (27/11).

Prabowo mengatakan, pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan saham yang tidak sehat.

Pasalnya, banyak masyarakat awam dan investor muda yang mulai berpartisipasi di pasar modal tanpa sepenuhnya memahami risiko yang dihadapi.

Meski begitu, ia mengaku tidak terlalu memahami mekanisme investasi saham karena menganggap dirinya masih menggunakan pendekatan ekonomi konvensional atau old economy.

Namun, Prabowo menilai pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan perdagangan saham berlangsung secara sehat dan adil.

"Walaupun saya anjurkan kalau saya enggak berani main saham, maaf. Karena saya enggak ngerti gitu lo. Saya ini old economy. Old economy, saya enggak ngerti ini. Tapi rakyat kita ikut. Karena itu pemerintah harus jaga," ujarnya.

Dia menegaskan, pengawasan terhadap pasar modal harus diperkuat untuk menciptakan persaingan yang sehat atau clean and level playing field. Dengan begitu, tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan ketimpangan informasi maupun kekuatan modal untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan investor lainnya.

Prabowo juga menyatakan pemerintah telah mengambil langkah penindakan terhadap dugaan permainan di bursa saham dan sekitar 60 orang telah diserahkan untuk menjalani pemeriksaan.

"Permainan bursa kita tindak. Kalau tidak salah sudah 60, 60 orang kita serahkan untuk diperiksa. Dan kita akan laksanakan yang apa yang perlu kita laksanakan," ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa pembenahan pasar modal bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan pihak asing. Menurutnya, tata kelola dan pengawasan yang baik merupakan kebutuhan Indonesia sendiri agar perekonomian nasional dapat tumbuh lebih kuat.