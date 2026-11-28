JawaPos.com - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengidentifikasi tiga undang-undang (UU) yang menjadi prioritas untuk diselaraskan dengan standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan parlemen terhadap upaya Indonesia bergabung sebagai anggota organisasi kerja sama ekonomi internasional tersebut.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan, penyelarasan regulasi nasional menjadi salah satu aspek penting dalam memenuhi berbagai persyaratan menuju keanggotaan OECD. Ia memastikan, DPR berkomitmen mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi tersebut.

“Komitmen parlemen adalah melaksanakan sinkronisasi undang-undang agar Indonesia aksesi OECD dapat tercapai. Ini penting karena keanggotaan OECD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui peningkatan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) dari negara-negara anggota OECD,” kata Ravindra saat memimpin pertemuan BKSAP DPR RI dengan OECD, di Jakarta, Jumat (27/11).

Ravindra menjelaskan, terdapat tiga regulasi yang masuk dalam pemetaan awal sebagai prioritas sinkronisasi. Ketiganya mencakup sektor statistik, pemberantasan praktik penyuapan, serta pengawasan terhadap persaingan usaha.

Regulasi pertama adalah Undang-Undang Statistik, terutama menyangkut penguatan independensi lembaga statistik. Aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan statistik nasional berjalan secara profesional dan memiliki kredibilitas.

Prioritas kedua berkaitan dengan aturan anti-penyuapan terhadap pejabat asing. Penyelarasan regulasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang bersih dan transparan.

Sementara itu, regulasi ketiga menyangkut Undang-Undang Persaingan Usaha. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah ketentuan pre-merger notification, yakni kewajiban pemberitahuan sebelum pelaksanaan penggabungan atau pengambilalihan perusahaan untuk mengantisipasi praktik monopoli dan menjaga persaingan usaha tetap sehat.

Menurut Ravindra, pembahasan lebih lanjut mengenai ketiga regulasi tersebut akan disesuaikan dengan kewenangan komisi-komisi di DPR RI. Komisi VI, lanjutnya, akan menangani pembahasan yang berkaitan dengan regulasi persaingan usaha, sedangkan Undang-Undang Statistik menjadi ranah pembahasan Komisi X.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses penyesuaian regulasi tidak boleh mengabaikan karakteristik dan kepentingan nasional. Harmonisasi dengan standar internasional perlu dilakukan secara cermat agar tetap relevan dengan kebutuhan Indonesia.

“Sebagian besar regulasi kita sebenarnya sudah sejalan dengan standar OECD. Namun, ini merupakan proses berkelanjutan. Tiga regulasi tersebut sudah diidentifikasi sebagai prioritas untuk disinkronisasi di parlemen," ujar Ravindra.

Ia menambahkan, proses menuju keanggotaan OECD juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas tata kelola dan kepastian regulasi di Indonesia. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.