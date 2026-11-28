JawaPos.com – Bagaimana jika waktu istirahat siang bisa menjadi momen untuk menguji pengetahuan sekaligus memenangkan hadiah? Menyambut kemeriahan akhir tahun, Shopee kembali menghadirkan Kuis Shopee sebagai bagian dari kampanye 12.12 Birthday Sale.

Hadir dengan tampilan baru dan berbagai tantangan menarik, Kuis Shopee mengajak pengguna untuk sejenak melepas penat dari rutinitas sehari-hari melalui keseruan menjawab pertanyaan, mengasah kecepatan berpikir, hingga berkompetisi untuk mendapatkan total hadiah hingga 1,2 miliar. Pengguna dapat mengikuti keseruan Kuis Shopee setiap pukul 12.12 WIB, mulai dari 25 November hingga 12 Desember 2026.

Di penghujung tahun ini, Shopee kembali mengajak pengguna merayakan ulang tahunnya melalui kampanye 12.12 Birthday Sale. Berlangsung dari 25 November hingga 12 Desember 2026, kampanye ini menghadirkan berbagai penawaran spesial dan keseruan, mulai dari Kuis Shopee 1,2 M, Traktiran Rp12 Setiap Hari, hingga Voucher Diskon 100%.

Tidak hanya menjadi momen untuk memenuhi kebutuhan akhir tahun, kembalinya Kuis Shopee turut menambah keseruan perayaan ulang tahun Shopee melalui pengalaman interaktif yang dapat dinikmati bersama teman dan keluarga.

Merasa punya wawasan luas atau sering menjadi andalan teman saat menjawab pertanyaan trivia? Kini saatnya menguji kemampuan tersebut melalui Kuis Shopee! Mulai dari pertanyaan yang terlihat sederhana hingga pertanyaan yang membutuhkan ketelitian, setiap sesi menawarkan tantangan yang membuat pengguna penasaran untuk terus bermain.

Tidak hanya mengandalkan pengetahuan, kemampuan berkonsentrasi dan mengambil keputusan dalam waktu singkat juga menjadi bagian dari keseruan permainan. Yuk, kenali berbagai keseruan Kuis Shopee yang bisa kamu nikmati tahun ini!

1. Adu pengetahuan dan kecepatan berpikir dalam 10 pertanyaan

Dalam setiap sesi Kuis Shopee, peserta akan dihadapkan dengan 10 pertanyaan acak dalam format pilihan ganda. Topiknya pun beragam, mulai dari pengetahuan umum, matematika, hingga pertanyaan unik mengenai berbagai hal yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangannya, peserta hanya memiliki waktu 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Terkadang, pertanyaan yang terlihat mudah justru bisa membuat kamu berpikir dua kali ketika waktu terus berjalan. Ketegangan pun semakin terasa seiring berjalannya permainan dan semakin dekatnya peserta dengan kesempatan memenangkan hadiah.

2. Jadikan pukul 12.12 sebagai waktu seru bersama teman

Bosan dengan rutinitas makan siang yang itu-itu saja? Kuis Shopee bisa menjadi aktivitas baru untuk meramaikan waktu istirahat. Ajak teman kantor, teman kuliah, atau keluarga untuk mengikuti kuis bersama dan lihat siapa yang mampu bertahan hingga pertanyaan terakhir.

Dengan sesi setiap harinya pada pukul 12.12 WIB dan sesi bonus pada pukul 20:12 WIB, pengguna memiliki kesempatan untuk menikmati keseruan Kuis Shopee sekaligus memperebutkan total hadiah hingga 1,2 miliar selama periode berlangsungnya kuis. Jangan lupa pasang alarm agar tidak melewatkan sesi setiap harinya!

3. Salah menjawab? Keseruan belum berakhir!

Terkadang, jawaban yang sudah diyakini benar justru menjadi pertanyaan yang membuat kamu tersingkir. Namun, salah menjawab bukan berarti keseruan harus berhenti.

Pengguna yang salah menjawab atau terlambat bergabung dalam sesi utama tetap dapat menyaksikan jalannya kuis hingga selesai. Bahkan, peserta yang salah menjawab juga berkesempatan mengklaim voucher hiburan di akhir sesi. Jadi, meskipun belum berhasil

bertahan hingga pertanyaan terakhir, masih ada keseruan dan kesempatan mendapatkan

hadiah yang bisa dinikmati.

4. Asah kemampuan kapan saja melalui mode latihan

Ingin lebih siap menghadapi tantangan di sesi berikutnya? Pengguna dapat memanfaatkan mode latihan yang tersedia kapan saja. Selain menjadi sarana untuk membiasakan diri dengan berbagai jenis pertanyaan, mode ini juga bisa menjadi alternatif kegiatan saat mengisi waktu luang.

Cukup dengan menjawab lima pertanyaan dengan benar, pengguna berkesempatan mendapatkan hadiah berupa koin atau voucher yang dapat diklaim satu kali sehari. Mode latihan juga dapat dimainkan berulang kali, sehingga pengguna bisa terus mengasah pengetahuan dan kecepatan berpikir sebelum mengikuti sesi utama.

Keseruan Kuis Shopee Jadi Perbincangan Hangat di Sosial Media

Keseruan ini terlihat dari banyaknya pengguna yang membagikan pengalaman mereka bermain Kuis Shopee di media sosial. Mulai dari yang dibuat gemas dengan pertanyaan tak terduga, harus merelakan kesempatan menang karena salah menjawab di pertanyaan terakhir, hingga yang dibuat ketawa sama jawabannya.

Di sisi lain, ada pula pengguna yang dengan senang membagikan momen kemenangan setelah berhasil menjawab 10 pertanyaan dengan benar dan membawa pulang hadiah. Saking antusiasnya, bahkan ada netizen yang membuat dan membagikan kisi-kisi soal sebagai bekal untuk mengikuti sesi Kuis Shopee berikutnya, lho!

Beragam momen menghibur ini membuat Kuis Shopee bukan sekadar ajang berburu hadiah, tetapi juga menjadi aktivitas seru untuk mengisi waktu luang, berbagi pengalaman bersama teman, hingga menambah keseruan menyambut akhir tahun bersama Shopee 12.12 Birthday Sale.

Lebih Banyak Keseruan di Shopee 12.12 Birthday Sale

Selain Kuis Shopee, kemeriahan 12.12 Birthday Sale tahun ini semakin lengkap dengan kehadiran no na dalam iklan kolaborasi Shopee serta berbagai penawaran spesial yang dapat dinikmati pengguna untuk merayakan akhir tahun, di antaranya:

● Traktiran Rp12 Setiap Hari: Khusus pengguna ShopeeVIP, nikmati berbagai pilihan makanan dan minuman seharga Rp12 dari merchant pilihan seperti Mango Magic Rp12 dari Boost, 2 Ayam 1 Nasi Rp12 dari CFC, KFC Super Besar 1 Rp12 dari KFC, 5 Boneless Rp12 dari Wingstop, dan di beberapa merchant pilihan lainnya

● Voucher Diskon 100%: Wujudkan wishlist akhir tahun dengan mengklaim voucher diskon 100% sesuai tanggal ulang tahun terpilih di halaman kampanye dan gunakan voucher pada 12 Desember 2026. Sudah siap adu pengetahuan dan kecepatan berpikir? Jangan lewatkan keseruan Kuis Shopee setiap pukul 12.12 WIB hingga 11 Desember 2026 dan raih kesempatan memenangkan hadiah dengan total hingga 1,2 miliar!