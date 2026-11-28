JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong swasembada susu nasional lewat peningkatan produksi susu dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Pasalnya, sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi dari produk luar negeri, sedangkan produksi domestik baru mampu mencukupi sekitar 20 persen.

Kondisi tersebut membuat peningkatan kapasitas peternakan sapi perah dalam negeri menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Pemerintah pun mendorong pengembangan peternakan berskala besar untuk memperkuat pasokan susu nasional.

Salah satu upaya pengembangan tersebut dilakukan melalui pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebanyak 1.100 ekor sapi perah jenis Friesian Holstein (FH) asal Australia tiba di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, Kamis (26/11).

Kedatangan ribuan sapi tersebut merupakan tahap awal pengembangan peternakan sapi perah berskala besar di Pasuruan.

"Selama ini, 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor, sementara produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan," ujar Direktur Utama PT Mulia Anugrah Bhumi (MAB) Antok Hadi Priyono dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/11).

Perusahaan tersebut berencana menambah populasi ternak sebanyak 3.300 ekor pada Maret mendatang. Dengan demikian, total populasi yang ditargetkan mencapai sekitar 4.400 ekor sapi perah.

Antok memperkirakan, satu ekor sapi perah asal Australia mampu menghasilkan sedikitnya 25 liter susu per hari. Dengan populasi sekitar 4.000 ekor, kapasitas produksi diproyeksikan mencapai 100 ton susu setiap hari.

"Ini juga diharapkan membuka peluang bagi peternak lokal untuk memperoleh bibit unggul sehingga kualitas dan produktivitas ternak dapat terus ditingkatkan," kata Antok..

Pengembangan peternakan tersebut juga sejalan dengan arahan Kementerian Pertanian (Kementan) yang mendorong pembentukan peternakan sapi perah berskala besar.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia membutuhkan sekitar 20 peternakan besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan susu nasional.

Adapun pengembangan peternakan PT MAP di Kabupaten Pasuruan disiapkan melalui investasi bertahap dengan nilai mencapai Rp 1 triliun. Fasilitas tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 25 hektare dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut.