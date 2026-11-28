JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola perusahaan dan keberlanjutan. Pegadaian sukses memboyong dua penghargaan sekaligus dalam debut perdananya di ajang penganugerahan bergengsi Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2026 Awarding Night, yang digelar di The Kraton Grand Ballroom, Yogyakarta Marriott Hotel, pada Jumat (27/11).

Dalam ajang yang diselenggarakan oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) tersebut, PT Pegadaian (Persero) dianugerahi predikat Gold Rating atas kualitas Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2025. Tak hanya itu, Pegadaian juga menerima apresiasi khusus berupa Commendation for First Year Participation in ASRRAT 2026 atas capaian impresif perusahaan di tahun pertama keikutsertaannya.

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah. Capaian ini diraih setelah Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 milik Pegadaian melewati proses evaluasi dan penilaian independen secara ketat oleh Dewan Juri ASRRAT 2026 yang diketuai oleh Prof. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar.

Raihan Gold Rating dan Commendation for First Year Participation ini merupakan bentuk pengakuan eksternal atas kesungguhan Pegadaian dalam menghadirkan pelaporan keberlanjutan yang transparan, kredibel, dan akuntabel. Melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025 yang komprehensif, Pegadaian secara terbuka memaparkan kinerja serta dampak penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan kepada publik, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Eka menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pengakuan yang diraih pada keikutsertaan perdana Pegadaian di ajang tingkat Asia tersebut. "Meraih Gold Rating sekaligus apresiasi khusus di tahun pertama keikutsertaan kami dalam ajang ASRRAT 2026 merupakan kebanggaan sekaligus bukti nyata atas komitmen Pegadaian dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas kinerja keberlanjutan. Bagi kami, Laporan Keberlanjutan bukan sekadar pemenuhan kewajiban pelaporan, melainkan cerminan tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian nasional," ujar Eka.

Eka menegaskan bahwa pencapaian perdana ini menjadi pijakan awal yang kuat bagi Pegadaian untuk terus menyempurnakan kualitas pelaporan keberlanjutan di masa mendatang agar selaras dengan standar praktik terbaik global.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh Insan Pegadaian untuk terus memperkuat integrasi prinsip-prinsip ESG ke dalam setiap lini bisnis dan operasional perusahaan. Ke depan, kami berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan, tetapi juga menghadirkan berbagai program keberlanjutan yang semakin terukur dan berdampak luas demi mewujudkan semangat MengEMASkan Indonesia," tambahnya.

Melalui pengakuan di ajang ASRRAT 2026 ini, PT Pegadaian (Persero) mempertegas posisinya sebagai institusi keuangan yang adaptif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan jangka panjang.