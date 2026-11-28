JawaPos.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor saham syariah meningkat 150,8 persen dalam lima tahun terakhir, dari sebanyak 105.174 investor pada 2021 menjadi 263.742 investor per 31 Oktober 2026.

Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, mengatakan pertumbuhan itu menunjukkan semakin berkembangnya pasar modal syariah Indonesia, sekaligus meningkatnya pilihan instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai kebutuhan dan tujuan keuangan.

Selain itu, perkembangan positif juga terlihat dari instrumen pasar modal syariah lainnya, yaitu jumlah sukuk outstanding sejak 2021 meningkat 65,89 persen menjadi 428 sukuk, dengan nilai outstanding tumbuh 60,8 persen menjadi Rp1.916 triliun pada September 2026.

Kemudian, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah meningkat 91,59 persen dalam lima tahun, dari sebesar Rp44 triliun pada 2021 menjadi Rp84,30 triliun pada September 2026.

Dari sisi inovasi produk, pasar modal Indonesia juga telah memiliki tujuh produk Exchange-Traded Fund (ETF) Emas Syariah dengan total dana kelolaan mencapai Rp110,26 miliar per 31 Oktober 2026.

Sebagai upaya memperluas literasi dan inklusi pasar modal syariah, BEI bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya dan dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Balikpapan Sharia Investor City (BRAVESTORY) 2026 di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pemilihan Balikpapan sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensinya sebagai salah satu pusat ekonomi dan bisnis di Kalimantan Timur.