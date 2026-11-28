JawaPos.com – Potensi wirausaha di berbagai daerah terus berkembang. Namun, akses pendanaan dan pendampingan masih menjadi faktor penting untuk membantu pelaku usaha memperluas bisnis dan meningkatkan daya saing.

Gambaran tersebut terlihat dari 47.636 proposal bisnis yang masuk dalam program Diplomat Success Challenge (DSC) Season 17. Jumlah itu menjadi rekor partisipasi tertinggi sejak program tersebut pertama kali diselenggarakan pada 2010, atau meningkat lebih dari 10 persen dibandingkan musim sebelumnya.

Peserta berasal dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Lima provinsi dengan jumlah pendaftar terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

Dari puluhan ribu proposal tersebut, sebanyak 90 peserta lolos ke tahap berikutnya sebelum disaring menjadi 12 finalis. Mereka mewakili berbagai sektor usaha, mulai dari makanan dan minuman, otomotif, hingga agrobisnis.

Program DSC Season 17 menyediakan total dana hibah sebesar Rp2,5 miliar untuk mendukung pengembangan bisnis para peserta terpilih. Selain pendanaan, para founder juga mendapatkan pendampingan untuk memperkuat kapasitas dan strategi usaha.

Program Initiator Diplomat Success Challenge Edric Chandra mengatakan, tingginya jumlah proposal yang masuk menunjukkan besarnya semangat kewirausahaan di Indonesia.

"Rekor 47.636 proposal menunjukkan semakin besarnya semangat kewirausahaan di Indonesia. Bagi kami, pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan dorongan untuk terus membuka peluang bagi lebih banyak founder agar dapat bertumbuh dan menciptakan dampak," ujar Edric, Jumat (27/11).

Selain akses pendanaan, kemampuan founder dalam mengelola dan mengembangkan usaha juga menjadi perhatian. Coach DSC Season 17 Andanu Prasetyo mengatakan, pengembangan bisnis membutuhkan kemampuan mengambil keputusan dan menghadapi berbagai tantangan.

"Melalui Founders' Arena, kami tidak hanya menilai potensi bisnis, tetapi juga menguji cara founder berpikir, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan. Karena membangun bisnis yang kuat membutuhkan lebih dari sekadar ide yang baik," ungkap Andanu.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner DSC Surjanto Yasaputera mengatakan, pengembangan bisnis tidak hanya ditentukan oleh potensi pasar, tetapi juga visi, karakter, dan kemampuan founder dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan.