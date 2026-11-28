JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyinggung independensi Bank Indonesia dalam pidatonya pada Jumat malam (27/11).

Dia menyampaikan bahwa selain independen, Indonesia juga butuh bank yang menjaga kepentingan bangsa.

Menurut Prabowo Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah parameter sekaligus koridor dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Termasuk pada bidang ekonomi. Karena itu, lembaga keuangan seperti Bank Indonesia harus punya nasionalisme.

”Saudara-saudara, lembaga keuangan, apalagi lembaga keuangan milik bangsa Indonesia, harus memiliki wawasan nasionalisme, harus memiliki jiwa patriotisme, harus merasa sebagai alat perjuangan bangsa,” kata dia dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta.

Sebagai kepala negara, Prabowo mengaku sudah merasakan kerja keras dan upaya maksimal dari pimpinan Bank Indonesia. Dia juga tidak menampik, Bank Indonesia memang harus independen.

”Memang kita menghendaki Bank Indonesia itu independen, benar. Tapi, bangsa Indonesia membutuhkan juga bank yang selalu menjaga kepentingan bangsa itu. Dan saya terima kasih tema hari ini, tema yang kalian pilih, saya kira demikian, Menuju Indonesia yang Kuat,” ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, kepala negara menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara besar yang kuat. Posisi Indonesia sangat strategis bagi perdagangan dunia. Sebab, 70 persen perdagangan dunia melintasi Indonesia.

”Kalau Selat Hormuz bisa bikin ekonomi dunia repot, bagaimana selat-selat yang ada di Perairan Indonesia? Karena itu, Indonesia ratusan tahun kita selalu mengalami gangguan,” ujarnya.

Setelah 81 tahun merdeka, Prabowo yakin, seluruh unsur pimpinan bangsa Indonesia sudah matang. Sehingga seharusnya, semua pimpinan itu semakin peka, semakin sadar, semakin waspada terhadap berbagai tantangan.