JawaPos.com - Ketidakpastian pasar keuangan global dan domestik membuat investor perlu lebih cermat dalam mengelola portofolio investasi. Salah satu strategi yang perlu diperhatikan adalah diversifikasi atau menyebar penempatan dana ke berbagai instrumen untuk mengurangi risiko kerugian.

Direksi BCA Haryanto T. Budiman mengatakan, investasi merupakan upaya mempersiapkan kebutuhan keuangan pada masa depan. Namun, setiap instrumen memiliki risiko sehingga investor tidak disarankan menempatkan seluruh dananya pada satu jenis investasi.

"Kalau yang namanya investasi ya itu adalah kita investasi untuk masa depan. Sudah pasti akan ada turunan dari segi nilainya. Oleh sebab itu, dari awal kalau kita belajar investasi ya selalu disampaikan harus diversifikasi. Jangan taruh semua telurnya di satu keranjang," ujar Haryanto di Jakarta, dikutip Sabtu (28/11).

Dia menjelaskan, kondisi pasar keuangan sepanjang 2026 memiliki dinamika yang berbeda dari perkiraan sejumlah analis pada tahun sebelumnya. Berbagai proyeksi mengenai penurunan suku bunga Amerika Serikat (AS), pelemahan dolar, hingga pergerakan harga minyak dan emas ternyata tidak sepenuhnya sesuai perkiraan.

Menurut Haryanto, salah satu faktor yang luput diperhitungkan dalam analisis tersebut adalah perang. Konflik geopolitik memicu perubahan kondisi pasar, terutama melalui kenaikan harga minyak yang berdampak terhadap inflasi AS.

"Mereka semua tidak memperhitungkan satu faktor, yaitu perang. Jadi perang ini tidak ada dalam analisa yang kita baca tahun lalu. Ternyata perang ini merubah segalanya," katanya.

Kenaikan inflasi tersebut kemudian membuat bank sentral AS menghadapi tantangan untuk melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga. Kondisi ini juga mendorong penguatan dolar AS dan memberikan dampak terhadap pasar keuangan negara lain.

Di dalam negeri, investor juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk persoalan indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan kondisi fiskal. Haryanto menilai, berbagai perkembangan tersebut perlu menjadi pertimbangan sebelum menentukan strategi investasi.

Meski pasar masih diwarnai ketidakpastian, dia mengingatkan investor agar tidak serta-merta menghentikan penempatan dana. Peluang investasi tetap tersedia, tetapi keputusan harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dan kondisi pasar.

"Setiap ada tantangan, pasti ada peluang. Tidak serta-merta karena ada volatilitas, kita gak mau invest lagi. Bukan kita hindari investment, malah kita harus lakukan investment. Tapi lakukannya dengan bijak," ungkapnya.

Haryanto juga menilai ketersediaan berbagai pilihan produk investasi dapat membantu masyarakat menyesuaikan penempatan dana dengan kebutuhan masing-masing. Bagi investor yang belum nyaman masuk ke instrumen dengan fluktuasi lebih tinggi, pasar uang bisa menjadi salah satu alternatif.