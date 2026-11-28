JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat bank atau bankir, terutama yang bekerja di perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar sering turun ke lapangan untuk melayani masyarakat secara langsung.

Prabowo menegaskan pejabat bank BUMN tak boleh bangga hanya bekerja dari dalam kantor yang sejuk dengan pakaian rapi. Sementara uang yang dikelola merupakan milik rakyat.

“Bank-bank milik negara, milik rakyat, kau adalah bank milik rakyat Indonesia. Jaga uang itu,” ujar Prabowo dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 yang bertema 'Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan’ di Jakarta, Jumat (27/11).

“Bankir, pemimpin bank, apalagi bank pemerintah, turun sekali-sekali ke sawah, turun lihat irigasi, turun lihat koperasi-koperasi, turun lihat nelayan-nelayan, uang yang kau kelola, uang rakyat,” tambah Prabowo.

Prabowo menyatakan selalu melihat dan mempelajari data penyaluran kredit yang dilakukan Himpunan Bank Negara (Himbara). Ia menyayangkan ternyata selama ini realisasi kredit berputar di tempat.

“Saya pelajari itu, portofolio. Kredit yang kau berikan, saya pelajari. Sekian tahun saya pelajari, yang dapat, yang itu saja, itu saja,” katanya.

Presiden menekankan hal ini tak boleh lagi terjadi. Penyaluran kredit harus merata untuk seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan.

“Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mengutamakan dan akan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia, tidak ada ragu-ragu lagi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden menyebut perekonomian Indonesia cukup baik di tengah ketidakpastian global. Meskipun masih belum sesuai harapan, tapi perekonomian nasional mampu tumbuh 5,47 persen pada kuartal III-2026.

Menurutnya, potensi Indonesia sangat besar, sehingga sudah seharusnya target pertumbuhan juga besar.