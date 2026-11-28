JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, dia mengingatkan perusahaan besar agar menjalankan bisnis sesuai aturan dan tidak merugikan negara.

Prabowo mengatakan pemerintah membutuhkan peran korporasi untuk mendukung investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, perusahaan yang memperoleh izin dan fasilitas dari negara harus menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 bertema 'Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan' di kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/11).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak memusuhi dunia usaha. Namun, aparat penegak hukum tengah memeriksa sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Saya tidak ragu-ragu. Polisi dan Kejaksaan sedang memeriksa ratusan korporasi. Saya tidak anti korporasi," tegas Presiden Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan pemerintah. Karena itu, keterlibatan perusahaan swasta tetap dibutuhkan, tetapi harus disertai kepatuhan terhadap hukum.

"Tidak bisa pembangunan ekonomi hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Kita butuh sektor swasta, tapi sektor swasta yang baik dan benar. Korporasi-korporasi besar yang taat hukum," ujarnya.

Dia juga mengingatkan perusahaan yang telah memperoleh hak pengelolaan sumber daya alam maupun dukungan pembiayaan dari perbankan milik negara agar tidak menyalahgunakan fasilitas tersebut.

"Korporasi-korporasi besar yang bertanggung jawab. Sudah dapat konsesi, sudah dapat HGU (Hak Guna Usaha), sudah dapat HTI (Pengelolaan Hutan Tanaman Industri), sudah dapat IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari negara, dari bangsa. Diberi kredit dari bank pemerintah, masih melanggar," sambungnya.

Prabowo menilai negara tidak seharusnya terus menanggung kerugian akibat tindakan perusahaan yang mengabaikan aturan. Terlebih, berbagai izin dan hak pengelolaan yang diberikan kepada korporasi berasal dari negara.

Dia turut menyoroti masih adanya pihak yang berupaya mengambil keuntungan dengan mengakali ketentuan pemerintah. Menurutnya, tindakan semacam itu mencerminkan keserakahan dan dapat mengancam kepentingan nasional.