JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya tecermin dalam angka statistik di atas kertas. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Ekonomi harus tumbuh di pabrik, di sawah-sawah, di pasar, dan di rumah-rumah rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 yang bertema 'Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan', di Jakarta, Jumat (27/11).

Prabowo menegaskan tujuan utama Indonesia merdeka dan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan politik, tetapi juga kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Kemandirian nasional harus diwujudkan melalui kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dan energi bagi seluruh masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada negara lain.

“Merdeka artinya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita bisa memberi makan untuk rakyat kita. Kita bisa memenuhi energi untuk rakyat kita,” tegasnya.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara mandiri. Ia ingin Indonesia tidak hanya mengekspor sumber daya alam dalam bentuk mentah, tetapi juga mengolahnya di dalam negeri agar memiliki nilai jual lebih tinggi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Dan tentunya sumber daya alam kita, harus kita yang kelola dan harus kita olah untuk menjadi bahan-bahan yang nilainya tinggi,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas kerja kerasnya dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian nasional.

Ia menilai tanggung jawab mengelola perekonomian sebuah negara bukanlah pekerjaan yang ringan.

Ia turut mengapresiasi tema kegiatan yang mengusung semangat menuju Indonesia yang kuat. Menurutnya, cita-cita tersebut membutuhkan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.