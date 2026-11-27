JawaPos.com - Banyak orang mengukur kesehatan finansial dari jumlah uang yang berhasil disisihkan setiap bulan. Padahal, ada kebiasaan mendasar yang perlu dibangun, yakni kesadaran dalam mengelola uang atau financial awareness.

Kebiasaan tersebut berkaitan dengan kemampuan mengetahui ke mana uang dibelanjakan, memahami prioritas kebutuhan, serta mempertimbangkan setiap keputusan pembelian.

Dengan begitu, seseorang tidak sekadar menghabiskan uang berdasar kebiasaan atau dorongan sesaat.

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Pengeluaran seperti membeli kopi sebelum bekerja, membayar parkir, menggunakan jasa pengiriman, hingga berlangganan aplikasi mungkin terlihat sepele.

Jika dilakukan berulang kali, akumulasinya bisa cukup besar dan mengganggu anggaran bulanan.

Karena itu, membangun kesadaran finansial tidak harus menunggu sampai memiliki penghasilan besar.

Justru, kebiasaan mengelola pengeluaran sehari-hari dapat menjadi fondasi sebelum seseorang mulai menyusun target tabungan dan investasi.

Literasi Keuangan Meningkat, tetapi Masih Ada Kesenjangan Pentingnya kesadaran finansial juga terlihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam survei tersebut, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen. Angka ini meningkat dibandingkan 66,64 persen pada 2025.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan naik dari 92,74 persen menjadi 93,61 persen pada periode yang sama.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mengenal dan menggunakan produk serta layanan keuangan.

Namun, masih terdapat kesenjangan sekitar 24 poin persentase antara tingkat inklusi dan literasi keuangan.

Artinya, akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai mengenai cara menggunakannya.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa memiliki dompet digital, rekening bank, atau akses pembayaran digital saja belum cukup.

Masyarakat juga perlu memahami cara mengendalikan arus uang agar kemudahan transaksi tidak berujung pada pengeluaran berlebihan.

Lantas, bagaimana mengetahui seseorang mulai memiliki kesadaran finansial meskipun belum mampu menabung secara rutin?

5 Tanda Kesadaran Finansial Mulai Terbentuk 1. Tidak Lagi Mengabaikan Riwayat Transaksi

Salah satu tanda awal kesadaran finansial adalah kebiasaan memeriksa riwayat transaksi secara berkala.

Kamu mulai terbiasa mengecek pengeluaran mingguan atau bulanan untuk mengetahui berapa banyak uang yang digunakan dan ke mana perginya.

Catatan transaksi digital dapat membantu mengidentifikasi pos pengeluaran terbesar.

Misalnya, ternyata sebagian besar uang habis untuk membeli makanan di luar, kopi, biaya transportasi, atau transaksi kecil yang dilakukan berulang kali.

Dari catatan tersebut, kamu bisa mengevaluasi pengeluaran mana yang masih diperlukan dan mana yang sebenarnya bisa dikurangi.

Kebiasaan ini juga membantu menghindari kejutan ketika melihat saldo rekening atau dompet digital menjelang akhir bulan.

2. Tidak Mudah Tergoda Belanja Impulsif

Kesadaran finansial juga terlihat dari kemampuan memberikan jeda sebelum melakukan pembayaran.

Ketika melihat barang menarik atau menemukan penawaran tertentu, kamu mulai mempertimbangkan apakah pembelian tersebut benar-benar dibutuhkan.

Kebiasaan ini dikenal sebagai mindful spending, yakni membelanjakan uang secara sadar dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Misalnya, sebelum memindai QRIS atau menekan tombol konfirmasi pembayaran, kamu bertanya kepada diri sendiri apakah barang tersebut memang diperlukan atau hanya dibeli karena sedang mengikuti tren.

Cara sederhana ini bisa membantu mengurangi pembelian impulsif akibat stres, kebosanan, maupun fenomena fear of missing out (FOMO).

3. Mulai Memisahkan Anggaran Kebutuhan dan Hiburan Tanda berikutnya adalah kemampuan membedakan uang untuk kebutuhan utama dengan pengeluaran tambahan.

Biaya makan, transportasi, tagihan rutin, dan kebutuhan rumah tangga sebaiknya memiliki alokasi yang jelas.

Sementara itu, pengeluaran untuk kopi, hiburan, atau belanja non-esensial perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan.

Kamu tidak harus menghilangkan seluruh pengeluaran untuk bersenang-senang.

Hal terpenting adalah memastikan pengeluaran tersebut tidak mengambil porsi anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan utama.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menentukan batas pengeluaran mingguan atau membatasi saldo dompet digital untuk kebutuhan hiburan.

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Dengan pembagian tersebut, pengeluaran menjadi lebih terukur dan risiko kehabisan uang sebelum akhir bulan bisa ditekan.

4. Tidak Menganggap Promo sebagai Alasan untuk Belanja

Mendapatkan diskon atau cashback memang bisa membantu menghemat pengeluaran.

Namun, manfaatnya akan hilang jika seseorang justru membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena tergiur potongan harga.

Orang yang memiliki kesadaran finansial biasanya memanfaatkan promo berdasarkan daftar kebutuhan yang sudah disusun sebelumnya.

Sebagai contoh, jika memang sudah berencana membeli kebutuhan rumah tangga, menggunakan voucher diskon atau cashback bisa menjadi pilihan untuk mengurangi biaya.

Sebaliknya, membeli barang yang tidak direncanakan hanya karena sedang ada promo justru berpotensi menambah pengeluaran.

Karena itu, ukuran keberhasilan berhemat bukan seberapa banyak diskon yang berhasil diperoleh, melainkan seberapa efektif seseorang mengendalikan uang yang dibelanjakan.

5. Mulai Memikirkan Cara Mengelola Saldo agar Lebih Produktif Kesadaran finansial tidak berhenti pada upaya mengurangi pengeluaran. Tahap berikutnya adalah mulai memahami bagaimana mengelola uang yang dimiliki agar memberikan manfaat lebih besar.

Meski nominal saldo belum banyak, seseorang bisa mulai mempelajari perbedaan antara uang untuk transaksi harian dan dana yang disimpan sebagai tabungan.

Saat ini, perkembangan layanan keuangan digital juga menghadirkan berbagai konsep yang menggabungkan kemudahan transaksi dengan fitur penyimpanan dana.

Salah satunya adalah konsep rek-wallet atau rekening yang terintegrasi dengan dompet digital.

Dalam materi yang disampaikan OVO, salah satu contohnya ialah OVO Nabung by Superbank.

Layanan tersebut menawarkan manfaat tabungan dengan potensi bunga hingga 5 persen per tahun, bebas biaya top-up, serta sejumlah penawaran lain dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Meski demikian, sebelum menggunakan layanan keuangan digital, masyarakat tetap perlu memahami ketentuan produk, risiko, biaya, serta mekanisme penjaminannya.

Jangan hanya mempertimbangkan bunga atau promo yang ditawarkan.

Kemampuan memilih produk keuangan berdasarkan kebutuhan dan pemahaman terhadap risikonya merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan yang sehat.

Kesadaran Finansial Bisa Dimulai dari Kebiasaan Kecil Marketing Director, Financial Services Grab Indonesia Asep Haekal mengatakan, kemudahan pembayaran digital perlu diimbangi dengan pemahaman finansial yang memadai.

"Kemudahan metode pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet harus berjalan seiring dengan literasi finansial yang kuat. Kami ingin pengguna dapat membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat dan terencana tanpa mengorbankan kenyamanan bertransaksi," ujar Haekal.

Pada akhirnya, kondisi finansial yang lebih sehat tidak selalu harus dimulai dengan menyisihkan uang dalam jumlah besar.

Mengenali pola pengeluaran dan memahami prioritas justru menjadi fondasi yang perlu dibangun terlebih dahulu.

Jika belum mampu menabung secara rutin, kamu bisa memulainya dengan meluangkan lima menit setiap akhir pekan untuk memeriksa riwayat transaksi.

Setelah mengetahui pola pengeluaran, tentukan satu pos yang bisa dikurangi. Selanjutnya, biasakan memisahkan anggaran kebutuhan utama dan hiburan.

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Langkah tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, konsistensi dalam mengelola pengeluaran dapat membantu membentuk kebiasaan finansial yang lebih terarah.