JawaPos.com - Pemerintah memberikan tambahan nilai bagi peserta seleksi sumber daya manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.

Peserta yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan bonus nilai sebesar 10 persen dari total nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun, insentif tersebut hanya berlaku bagi peserta yang meraih nilai Tes Potensi Kognitif (TPK) minimal 120 saat mengikuti seleksi SDM KDKMP dan KNMP.

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026.

"Dalam hal pelamar merupakan peserta pada seleksi pengadaan Sumber Daya Manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang memiliki nilai hasil Tes Potensi Kognitif (TPK) ≥ 120 (lebih besar atau sama dengan 120) diberikan penambahan nilai sebesar 10 persen dari nilai maksimal SKB," bunyu huruf G poin 6 dalam aturan tersebut, dikutip Jumat (27/11).

"Ketentuan nilai akhir SKB setelah penambahan nilai, paling tinggi sebesar nilai maksimal SKB yang telah ditetapkan," lanjut bunyi poin 7.

Dengan begitu, bagi para peserta yang pernah mengikuti seleksi SDM KDKMP dan KNMP serta memperoleh nilai TPK minimal 120, memiliki peluang membawa tambahan nilai ke tahap SKB CPNS 2026.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah membuka 154.052 formasi CPNS dalam pengadaan ASN prioritas nasional 2026. Formasi terbesar dialokasikan untuk bidang kehutanan dengan jumlah mencapai 70.000 posisi, disusul tenaga dosen dan tenaga kependidikan tinggi sebanyak 26.614 formasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pengadaan CPNS tersebut telah disepakati Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan kesehatan fiskal.

"Panselnas rekan-rekan media yang saya hormati, menyepakati pengadaan CPNS prioritas nasional di tahun 2026 ini sebanyak 154.052 formasi. Kami berterima kasih kepada Kementerian Keuangan atas dukungannya sehingga pengadaan ini dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan fiskal," kata Rini dalam konferensi pers, Kamis (26/11).

Dari total formasi tersebut, sebanyak 118.208 posisi masuk dalam kelompok program hasil terbaik cepat dan program prioritas presiden. Rinciannya, bidang kehutanan sebanyak 70.000 formasi, tenaga dosen dan tenaga kependidikan tinggi 26.614 formasi, serta tenaga kesehatan 13.362 formasi.

Selanjutnya, guru dan tenaga kependidikan mendapat alokasi 3.621 formasi, audit internal pemerintah 2.007 formasi, pelayanan pemenuhan gizi 1.618 formasi, serta pengawasan koperasi sebanyak 986 formasi.

Sementara itu, sebanyak 35.844 formasi lainnya dialokasikan untuk sektor prioritas nasional. Bidang hukum, HAM, peradilan, dan pemasyarakatan menjadi yang terbesar dalam kelompok tersebut dengan 19.016 formasi.

Kemudian, statistik dan data pembangunan sebanyak 7.285 formasi, swasembada pangan dan ekonomi biru 4.496 formasi, penerimaan dan pengawasan keuangan 2.867 formasi, pembangunan generasi unggul nasional 1.395 formasi, serta keamanan siber dan diplomasi sebanyak 785 formasi.

Rini mengatakan, rincian formasi berdasarkan instansi, jabatan, dan kualifikasi dapat diakses melalui portal resmi SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Adapun pendaftaran CPNS 2026 dijadwalkan mulai 27 November 2026 melalui portal SSCASN. Seleksi administrasi akan berlangsung pada minggu pertama Desember 2026, sedangkan seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) dijadwalkan pada Januari hingga Maret 2027.

Rini mengungkapkan, jumlah calon pelamar yang telah mengisi akun SSCASN mencapai lebih dari 278.000 orang per Kamis (26/11). Karena itu, calon pelamar diminta mempersiapkan dokumen dan memahami persyaratan sejak awal agar tidak terkendala saat pendaftaran.