JawaPos.com - Inovasi pengolahan limbah singkong membantu petani di Desa Pagar Dewa, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, mengurangi biaya produksi hingga Rp 500.000 per bulan.

Bahan alternatif tersebut diklaim mampu menggumpalkan getah karet dalam waktu kurang dari tiga menit.

Pemanfaatan limbah kulit singkong ini berangkat dari persoalan sederhana yang dihadapi petani karet.

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Di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai Ulu, memunculkan gagasan untuk mengolah limbah hasil produksi pangan menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi.

Inovasi tersebut dikenal dengan nama BioKas. Bahan pembeku alternatif ini memanfaatkan kulit singkong yang sebelumnya belum diolah secara optimal oleh masyarakat setempat.

Salah satu petani yang telah merasakan manfaatnya adalah Suweknyo. Dia mengaku tidak lagi harus mengeluarkan biaya rutin untuk membeli bahan pembeku setelah menggunakan BioKas.

“Sebelumnya saya harus mengeluarkan biaya hampir Rp 500.000 per bulan hanya untuk membeli cuka pembeku. Sekarang pakai BioKas, saya tidak perlu beli pembeku lagi, jadi pengeluaran bisa dihemat,” ungkap Suweknyo.

Penghematan tersebut menjadi penting karena perkebunan karet masih menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Berkurangnya biaya pembelian bahan pendukung penyadapan berpotensi membantu petani menekan pengeluaran operasional.

Berawal dari Limbah Produksi Tiwul BioKas dikembangkan dengan memanfaatkan kulit singkong yang dihasilkan dari aktivitas produksi tiwul masyarakat.

Selama ini, limbah tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga berpotensi menambah volume sampah organik.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat mencoba mencari cara agar kulit singkong bisa memiliki fungsi lain.

Pengembangannya kemudian diarahkan untuk menjawab kebutuhan petani karet yang berada di sekitar Desa Pagar Dewa.

Berdasar pengembangan dan pengujian bersama petani, BioKas diklaim menjadi inovasi pertama di Kabupaten Muara Enim yang menggunakan limbah kulit singkong sebagai bahan baku alternatif pembeku getah karet.

Selain menawarkan alternatif bahan pembeku, inovasi ini memperlihatkan peluang pemanfaatan limbah dari satu sektor ekonomi untuk mendukung kegiatan di sektor lainnya.

Limbah produksi pangan yang sebelumnya kurang bernilai dapat diolah menjadi bahan pendukung perkebunan.

Pola pemanfaatan tersebut sejalan dengan konsep ekonomi sirkular, yakni mengembalikan material yang sebelumnya dianggap tidak berguna ke dalam aktivitas ekonomi.

Ekonomi Sirkular Bisa Dimulai dari Lingkungan Desa Pengembangan BioKas dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) UMKM Keluarga SIGAP (Siaga Tanggap).

Kelompok masyarakat tersebut mengembangkan inovasi dengan dukungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, melalui Stasiun Pagardewa.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, pengembangan inovasi berbasis potensi lokal dapat menghasilkan solusi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami terus berupaya mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi yang memberikan manfaat nyata," ujar Fajriyah Usman.

"BioKas menunjukkan bagaimana kreativitas masyarakat dalam mengolah sumber daya di sekitarnya dapat menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari," lanjut dia.

"Kami berharap inisiatif ini terus berkembang, memberikan nilai tambah ekonomi, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih berkelanjutan,” ujar Fajriyah.

Sementara itu, Division Head CSR PGN Krisdyan Widagdo Adhi menilai pemanfaatan kulit singkong menjadi pembeku getah karet membuka peluang penerapan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.

Menurut dia, limbah dari aktivitas produksi pangan memiliki peluang untuk dimanfaatkan kembali sebagai bahan yang mendukung kegiatan ekonomi di sektor berbeda.

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“Melalui inovasi ini, kami ingin mendorong masyarakat untuk melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar sebagai sumber daya yang dapat dikembangkan," papar Krisdyan Widagdo Adhi.

"BioKas diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang semakin luas pemanfaatannya, sekaligus mendorong kreativitas dan kemandirian ekonomi masyarakat,” sambung dia.

Ke depan, pengembangan BioKas diharapkan dapat menjangkau lebih banyak petani karet di luar Desa Pagar Dewa.

Namun, perluasan pemanfaatannya juga perlu diikuti pengujian lebih lanjut terkait konsistensi kualitas, efektivitas, dan ketersediaan bahan baku.