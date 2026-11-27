JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan, ketidakpastian global banyak mewarnai dinamika ekonomi Indonesia kini dan nanti.

“Setelah melambat pada 2026, kami melihat ketidakpastian belum akan segera surut,” kata Destry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 di Jakarta, Jumat.

Destry menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi global 2027 diperkirakan naik menjadi 3,4 persen, namun tetap diliputi dengan berbagai risiko.

Pertama, konflik geopolitik belum jelas kapan akan berakhir. Hal ini, imbuh Destry, tentunya dapat kembali menekan ekonomi dunia dan meningkatkan gejolak di pasar keuangan.

Kedua, kebijakan proteksionisme di banyak negara makin tinggi yang dapat mendorong fragmentasi, melemahkan ekonomi, dan meningkatkan inflasi.

Ketiga, beban utang publik membesar yang diikuti dengan tingginya biaya bunga dan menurunkan ruang fiskal untuk mendorong ekonomi.

Keempat, suku bunga global berlanjut tinggi yang memicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan meningkatkan kerentanan pasar keuangan global.

Terakhir atau kelima, perkembangan bidang artificial intelligent (AI) yang masih berisiko dapat meningkatkan tekanan inflasi dan harga energi serta mendorong volatilitas di pasar keuangan.

Sebagai informasi, PTBI merupakan forum tahunan tingkat tinggi yang digelar sejak 1969 untuk menyelaraskan kebijakan bank sentral dan pemerintah.

Dalam forum ini, Gubernur BI menyampaikan pandangan kondisi perekonomian selama setahun terakhir serta arah kebijakan bank sentral ke depan.

Sementara itu, Presiden RI turut hadir untuk menyampaikan arah kebijakan pemerintah, yang telah menjadi tradisi dalam penyelenggaraan PTBI.

Tahun ini, PTBI mengusung tema “Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan”.

Dari sisi moneter, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) secara kumulatif sebesar 125 basis poin (bps) sejak awal tahun. Kenaikan terbaru sebesar 25 bps pada November 2026 yang membawa BI-Rate ke level 6 persen.

Langkah tersebut ditempuh di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat meningkatnya ketidakpastian global.

Hingga 27 November 2026, rupiah telah melemah sekitar 9,87 persen (year to date/ytd), berdasarkan kurs JISDOR.