JawaPos.com — Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban pembiayaan perempuan prasejahtera kini dirasakan langsung hingga ke desa-desa. Melalui Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Mekaar 8%, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menyalurkan pembiayaan berbunga 8% per tahun, turun tajam dari sebelumnya 17,3–25% per tahun.

Penurunan ini terjadi karena sebagian beban masyarakat prasejahtera tersebut ditanggung oleh Pemerintah, selain upaya efisiensi dan inovasi PNM. Dengan ditopang subsidi bunga pemerintah sekitar 10%, nasabah cukup menanggung bunga 8%.

Arahan yang disampaikan Presiden pada Mei 2026 itu ditindaklanjuti PNM bersama Danantara serta kementerian dan lembaga terkait, sejalan dengan target pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem.

"Bersama lembaga dan kementerian terkait, kami merespons cepat arahan tersebut dengan meluncurkan produk Kredit Perempuan Prasejahtera atau KPPS Mekaar 8%. Ini bukan hanya meringankan beban masyarakat kelas bawah, tetapi juga memperluas akses pembiayaan guna mendukung target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan, membantu nasabah ultra mikro untuk mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujar Direktur Utama PNM, Kindraris.

Agar tepat sasaran, KPPS dikhususkan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro yang sudah atau akan memulai usaha, dengan plafon maksimal Rp15 juta. Calon penerima juga harus tergabung dalam kelompok dan tidak sedang menerima kredit program pemerintah lain sesuai data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Manfaat program KPPS cepat terasa. Per 27 26 November 2026, KPPS telah menjangkau lebih dari 1,3 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dengan plafon lebih dari Rp8 triliun, dari Aceh hingga Papua. Di Bali, sekita 7 ribu perempuan telah menerima KPPS dengan plafon sekitar Rp30 miliar yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

"Realisasi terbesar berada di Kabupaten Karangasem dengan 1.656 nasabah dan Kabupaten Buleleng dengan 1.574 nasabah. Hal ini menjadi bukti bahwa program KPPS Mekaar 8% benar-benar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan penguatan ekonomi akar rumput," kata Kindaris.

Bagi PNM, kehadiran negara tidak berhenti pada beban nasabah yang lebih ringan. Nasabah Mekaar adalah perempuan prasejahtera yang umumnya belum tersentuh perbankan, bertransaksi secara tunai, dan sebagian tinggal di wilayah terpencil. Karena itu, pembiayaan Mekaar selalu disertai pendampingan tatap muka, sehingga para perempuan sederhana tersebut dapat mengikuti derap kemajuan pembangunan.

Capaian tersebut dipaparkan PNM dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI yang mengevaluasi efektivitas Holding Ultra Mikro di Kabupaten Badung, Bali. Dalam pertemuan itu, Komisi VI DPR RI mengapresiasi laju penyaluran KPPS yang per tanggal 26 November yang telah menjangkau sekitar 1,25 juta nasabah, dari target 1,7 juta nasabah hingga Desember 2026.

Komisi VI juga mengapresiasi upaya PNM mendorong nasabah naik kelas (graduasi), sekaligus meminta agar capaian graduasi tersebut dipastikan memberikan dampak nyata pada kondisi riil usaha nasabah di lapangan.