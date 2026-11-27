JawaPos.com - Kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang didistribusikan, tetapi harus dilihat dari kesesuaian kandungan gizi dan manfaatnya bagi penerima. Dengan begitu, program tersebut benar-benar menjadi intervensi pemenuhan gizi, bukan sekadar kegiatan distribusi makanan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Komunikasi Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Khamim Zarkasih Putro, dalam Dialog Publik bertajuk 'Mengawal Program Prioritas Nasional' yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI) di Cakra Kusuma Hotel, Yogyakarta, Jumat (27/11).

"Selain standar gizi, keamanan pangan dan sistem distribusi juga menjadi perhatian. Pengelolaan dapur, higienitas, kualitas bahan baku, penyimpanan, pengendalian suhu, hingga ketepatan waktu distribusi perlu dilaksanakan berdasarkan standar yang terukur," kata Khamim.

Ia menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Penguatan standar sanitasi dan mekanisme pelaporan cepat juga diperlukan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan.

Dari aspek kelembagaan, Khamim merekomendasikan penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan unsur sekolah, komite sekolah, puskesmas, dan Dewan Pendidikan. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan tim pengawas gizi sekolah yang memiliki ruang untuk memantau menu, kondisi dapur, serta kepuasan penerima manfaat.

Namun, pelibatan satuan pendidikan harus tetap memperhatikan pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Sekolah perlu menjadi bagian dari sistem pengawasan, tetapi tidak seharusnya dibebani tanggung jawab teknis di luar kewenangannya, terutama terkait pemilihan penyedia dan pengelolaan dapur.

Dalam perspektif pendidikan, ia juga mendorong integrasi MBG dengan proses pembelajaran melalui pendekatan MBG Edukatif. Kegiatan makan bersama dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun literasi gizi, membiasakan perilaku mencuci tangan, menerapkan adab makan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap lingkungan.

"Pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui edukasi singkat mengenai gizi dan kebersihan sebelum kegiatan makan, kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan memilah sampah dan menjaga kebersihan peralatan makan setelah kegiatan selesai," kata Khamim.

Menurutnya, integrasi tersebut akan memperluas manfaat MBG, tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan perilaku hidup sehat peserta didik. Dengan demikian, MBG perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, bukan semata-mata program logistik di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, pelaksanaan program juga perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan karakteristik daerah. Kebijakan penyediaan makanan harus mempertimbangkan keragaman harga pangan, kondisi geografis, ketersediaan bahan baku lokal atau rantai pasok, serta kebutuhan khusus penerima manfaat, termasuk anak dengan alergi maupun kondisi medis tertentu.

Pada aspek keberlanjutan fiskal, penggunaan anggaran program perlu disertai mekanisme evaluasi yang mampu mengukur efektivitas dan dampak nyata. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan alokasi sumber daya memberikan manfaat optimal serta menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program.

Untuk mengukur keberhasilan MBG, ia menekankan tiga indikator utama, yaitu peningkatan status gizi siswa, penurunan angka ketidakhadiran akibat sakit, serta peningkatan perilaku hidup sehat. Ketiga indikator tersebut perlu menjadi bagian dari sistem evaluasi independen yang dilaksanakan secara berkala, idealnya setiap semester.