JawaPos.com - Pemerintah menetapkan mitra pengemudi ojek online (ojol) masuk dalam kategori pengusaha mikro. Melalui kebijakan tersebut, mitra driver berkesempatan mengakses berbagai program pemberdayaan pemerintah, mulai dari fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga pelatihan kewirausahaan.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, mengatakan penetapan status pengusaha mikro didasarkan pada karakteristik kemandirian mitra driver dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ia menjelaskan, karakteristik tersebut antara lain menggunakan kendaraan dan ponsel milik sendiri, memiliki kebebasan mengatur waktu kerja, serta dapat memanfaatkan berbagai platform layanan transportasi daring.

“Melalui pengakuan sebagai Pengusaha Mikro, pemerintah ingin memperluas kesempatan bagi Mitra Driver untuk berkembang, tidak hanya sebagai mitra transportasi online, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang mandiri,” ujar Temmy di Jakarta, Jumat (27/11).

Temmy mengatakan, dengan status tersebut, mitra driver dapat mengakses sejumlah manfaat. Di antaranya fasilitas bebas pajak untuk penghasilan hingga Rp 500 juta per tahun, akses program pemerintah seperti KUR dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), serta pelatihan kewirausahaan dari Kementerian UMKM.

Untuk memperoleh manfaat tersebut, mitra driver wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pengusaha mikro. Kementerian UMKM nantinya akan memfasilitasi proses pendaftaran NIB melalui kerja sama dengan perusahaan aplikator.

“Upaya ini membutuhkan dukungan seluruh ekosistem, termasuk perusahaan aplikasi, agar manfaat pemberdayaan dapat dirasakan secara nyata oleh mitra dan keluarganya,” ujarnya.

Manfaat untuk Ojol Salah satu mitra driver Gojek, Nofi Ariyanto, berharap berbagai manfaat dari penetapan status pengusaha mikro dapat segera direalisasikan.

Dia mengaku tertarik memanfaatkan fasilitas KUR untuk mengembangkan usaha sekaligus mempersiapkan dana pensiun.

“Saya berharap program KUR dan manfaat dari status Pengusaha Mikro bisa segera terlaksana, sehingga kami memiliki kesempatan untuk mempersiapkan dana pensiun,” ujarnya.

Sementara itu, Head of Driver Operations Gojek, Bambang Adi Wirawan, memastikan penetapan status pengusaha mikro tidak akan mengubah mekanisme kerja mitra driver melalui aplikasi Gojek Driver.

Gojek juga akan memberikan informasi dan panduan kepada mitra mengenai mekanisme pengakuan sebagai pengusaha mikro serta tata cara mengakses program pemberdayaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bambang menegaskan, perubahan status tersebut juga tidak memengaruhi manfaat Program Apresiasi Mitra (PAM) yang selama ini diterima mitra driver dan keluarganya. Program tersebut diberikan berdasarkan kinerja, konsistensi, dan masa kemitraan.

“Kami mendukung dan menyambut baik diakuinya mitra driver sebagai pengusaha mikro oleh pemerintah. Berbagai manfaat tambahan dari Kementerian UMKM akan semakin memperkuat dukungan bagi mitra driver dan keluarga,” ujar Bambang.

Sebagai informasi, Gojek sebelumnya telah menjalankan PAM yang mencakup program apresiasi bulanan, tahunan, serta penghargaan khusus bagi mitra dengan masa kemitraan lima dan 10 tahun.

Manfaat program tersebut antara lain dukungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Bonus Hari Raya (BHR), beasiswa dan perlengkapan sekolah anak, hingga paket umrah gratis sesuai ketentuan dan level apresiasi masing-masing mitra.