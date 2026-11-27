JawaPos.com - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menegaskan lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di yang memakan korban jiwa Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, berada di luar area operasional perusahaan.

Meski berada di luar wilayah operasi perusahaan, Antam tetap memberikan dukungan kepada tim gabungan yang tengah melakukan pencarian dan evakuasi korban.

Corporate Secretary Antam, Wisnu Danandi Haryanto, mengatakan perusahaan berupaya membantu kebutuhan tim gabungan di lapangan agar proses pencarian dan evakuasi korban berjalan lancar.

"Lokasi kejadian berada di luar area operasional pertambangan Antam. Namun, kami tetap berupaya memberikan dukungan yang dibutuhkan tim gabungan di lapangan agar proses pencarian dan evakuasi korban dapat berjalan dengan baik," ujar Wisnu dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (27/11).

Wisnu menegaskan, Antam tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Perusahaan hanya melakukan aktivitas operasional di area yang telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan ketentuan pemanfaatan kawasan.

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Antam senantiasa mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan hanya melaksanakan kegiatan operasional pada area yang telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan ketentuan pemanfaatan kawasan," ujarnya.

Di sisi lain, Antam memandang aktivitas PETI sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama. Selain berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, aktivitas pertambangan ilegal juga dapat memicu kerusakan lingkungan dan mengganggu kelestarian kawasan sekitar.

Sebagai upaya pencegahan, Antam melalui Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor secara konsisten berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Perusahaan juga melakukan penutupan akses dan lubang tambang ilegal.

Hingga Oktober 2026, UBPE Pongkor telah melaksanakan 1.170 kegiatan penutupan lubang PETI. Langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung penanganan pertambangan ilegal sekaligus mengurangi risiko keselamatan dan dampak lingkungan.

Selain penanganan PETI, UBPE Pongkor juga menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Pongkor.