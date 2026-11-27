JawaPos.com - Wacana pelarangan rokok elektronik atau vape secara menyeluruh mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan tenaga kerja.

Mereka khawatir kebijakan itu tidak hanya menghentikan aktivitas industri rokok elektronik legal. Tapi juga mengancam mata pencaharian ratusan ribu pekerja dan keluarga yang bergantung pada sektor tersebut.

Keresahan itu terlihat dari sejumlah unggahan media sosial yang memperlihatkan para pekerja mengirimkan surat aspirasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

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Melalui surat tersebut, mereka meminta perlindungan dan kepastian kebijakan agar keberlangsungan industri rokok elektronik legal tetap diperhatikan.

Salah satu pekerja, Agung Setianto melalui akun Instagram @agung.unionlabs mengungkapkan kegelisahan sebagai seorang ayah dengan dua anak yang akan memulai pendidikan.

"Bagaimana jika seorang ayah tidak memiliki pendapatan lagi dan tidak memiliki pekerjaan lagi secara mendadak di kemudian hari," tulis Agung dalam surat yang diunggahnya.

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Agung mengaku belum memiliki jawaban atas kemungkinan kehilangan pekerjaan tersebut.

Kekhawatirannya semakin besar karena dia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus memastikan kedua anaknya memperoleh pendidikan yang layak.

Karena itu, dia berharap pemerintah dan para pembuat kebijakan memberikan kepastian terhadap masa depan industri rokok elektronik legal.

Menurut dia, ketidakjelasan arah kebijakan turut membuat para pekerja khawatir terhadap keberlangsungan penghasilan mereka.

Pekerja Perempuan Khawatir Kehilangan Sumber Nafkah Kekhawatiran serupa disampaikan Ratna Wulandari melalui akun Instagram @memey_unionlabs.

Sebagai seorang ibu tunggal atau single mother, Ratna menganggap pekerjaan di industri rokok elektronik memiliki arti penting bagi keberlangsungan hidup keluarga.

"Pekerjaan ini bukan lagi sekadar tentang gaji. Pekerjaan ini adalah satu-satunya jembatan antara anak saya dengan pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak," tulis Ratna.

Ratna mengaku harus memikul sendiri tanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya.

Situasi itu membuat ketidakpastian pekerjaan menjadi persoalan serius, terlebih jika sumber pendapatannya tiba-tiba terhenti akibat perubahan kebijakan.

Dia meminta para pengambil kebijakan mempertimbangkan kondisi pekerja beserta keluarga yang menggantungkan hidup pada industri tersebut.

"Jika Bapak Ibu masih berkenan memberi kebijakan terhadap industri ini, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi untuk anak saya yang setiap malam bertanya, Mama, besok kita masih bisa makan enak kan?" tulis Ratna.

Industri Vape Disebut Menopang 1 Juta Orang Di luar persoalan individual, keberlangsungan industri rokok elektronik juga berkaitan dengan rantai ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Industri ini diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja dan menopang penghidupan sekitar 1 juta masyarakat Indonesia, termasuk anggota keluarga para pekerja.

Rantai usaha tersebut tidak hanya melibatkan perusahaan produsen.

Ada pula distributor, pedagang ritel, penjaga toko, tenaga pemasaran, pekerja pergudangan, hingga kurir yang aktivitas ekonominya berkaitan dengan perdagangan produk rokok elektronik.

Industri ini juga tercatat memberikan kontribusi terhadap perdagangan dan penerimaan negara.

Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor produk rokok elektronik pada 2025 mencapai sekitar 518 juta dolar AS.

Sementara itu, penerimaan cukai dari produk REL pada tahun yang sama tercatat sekitar Rp 2,8 triliun.

Angka tersebut menjadi salah satu aspek yang ikut mengemuka dalam perdebatan mengenai rencana pelarangan vape secara menyeluruh.

Di satu sisi, pemerintah memiliki kepentingan untuk mengatur peredaran dan penggunaan produk rokok elektronik.

Namun, di sisi lain, dampak kebijakan terhadap tenaga kerja, pelaku usaha, dan aktivitas ekonomi juga menjadi pertimbangan.

Aspirasi pekerja industri rokok elektronik juga disampaikan melalui petisi di platform Change.org.

Hingga materi ini disusun, petisi tersebut telah mengumpulkan hampir 70.000 tanda tangan dan dibagikan sekitar 100.000 kali.

Petisi itu menyuarakan harapan agar setiap kebijakan mengenai rokok elektronik turut memperhitungkan nasib pekerja yang selama ini mencari nafkah melalui usaha yang mengikuti ketentuan berlaku.

Inisiator petisi Iswahyudi menilai, dampak kebijakan terhadap industri vape tidak bisa dilihat hanya dari sisi produsen atau perusahaan.

Menurut dia, terdapat rantai ekonomi yang cukup luas dan melibatkan banyak kelompok pekerja.

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Rantai tersebut mencakup produsen, distributor, pelaku usaha ritel, penjaga toko, tenaga pemasaran, hingga pekerja pergudangan dan kurir.

dia menegaskan, industri vape telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga sehingga nasib para pekerjanya perlu masuk dalam pertimbangan pembuat kebijakan.

"Kami bukan sekadar angka dalam sebuah industri. Kami adalah manusia yang punya keluarga, tanggung jawab, dan masa depan. Jangan biarkan nasib pekerja terlewat dalam pembahasan kebijakan ini," tulis Iswahyudi dalam petisinya.

Para pekerja berharap pembahasan mengenai masa depan rokok elektronik tidak hanya berfokus pada wacana pelarangan, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dan sosial.