JawaPos.com - Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai berpengaruh terhadap ekspektasi investor dan pergerakan saham emiten badan usaha milik negara (BUMN) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan peningkatan transparansi dan kredibilitas Danantara menjadi hal penting karena lembaga tersebut membawahi emiten pelat merah raksasa yang notabene likuid.

Maka dari itu, setiap pengumuman terkait nilai aset, target imbal hasil, serta rencana alokasi investasi Danantara akan menjadi perhatian investor domestik maupun global.

"Rilis laporan keuangan perdana periode Maret–Desember 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] menjadi katalis penting untuk meredam kekhawatiran pasar soal akuntabilitas, sekaligus menjadi acuan investor dalam menilai kontribusi dividen BUMN ke depan," ujar Esther dikutip Jumat (27/11).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan paparan neraca konsolidasian Danantara, perolehan dividen BUMN sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp 143 triliun, dengan Rp 11,8 triliun di antaranya telah didistribusikan kepada negara.

Sementara itu, pada 2026, COO Danantara Dony Oskaria mengharapkan perolehan dividen bisa mencapai setidaknya Rp 140 triliun untuk target minimal, hingga Rp 160 triliun untuk target optimistis.

Esther menilai, akuntabilitas laporan keuangan Danantara yang terus terjaga berpotensi meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menarik pendanaan global.

Menurutnya, besarnya aset yang dikelola Danantara juga menempatkan Indonesia dalam jajaran negara dengan pengelolaan dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund berskala besar di dunia.

"Ketika akuntabilitas terjaga, daya tawar kita pun lebih kuat untuk menarik investasi strategis maupun menerbitkan instrumen utang global, guna membiayai proyek prioritas tanpa membebani APBN," ujarnya.

Esther juga melihat progres penggabungan aset BUMN dan aset strategis negara telah memungkinkan pengelolaan modal jangka panjang yang lebih terkoordinasi untuk membiayai program hilirisasi, energi terbarukan, juga infrastruktur bernilai tambah.

Namun, di sisi lain, Danantara juga menciptakan entitas raksasa dengan kapasitas modal dan portofolio yang jauh lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu. Pergerakan ini sangat diawasi oleh investor.

Maka dari itu, jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan independen, struktur holding super besar ini berisiko memperlambat pengambilan keputusan bisnis dan justru mengurangi daya saing.