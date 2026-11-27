JawaPos.com - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengklaim pengenaan tarif layanan kepada eksportir komoditas kelapa sawit, besi baja, atau ferroalloy, dan batu bara tidak akan membebani pengusaha.

Besaran tarif tersebut diklaim telah melalui kajian dengan mempertimbangkan kondisi keuangan eksportir hingga keberlangsungan operasional perusahaan.

Direktur Manajemen Risiko DSI Nur Hidayat Udin mengatakan, penetapan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar tidak menimbulkan gejolak di pasar maupun industri komoditas terkait.

"Kami sudah mempertimbangkan secara sangat komprehensif bahwa fee yang kami kenakan sudah dinilai dan harus tidak membebani pelaku usaha, sehingga tidak ada goncangan dari pasar dan DSI sendiri bisa beroperasi dengan baik," ujar Nur Hidayat dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/11).

Nur Hidayat menjelaskan, salah satu pertimbangan dalam menentukan tarif adalah kemampuan keuangan eksportir.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dampak pengenaan tarif terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Dengan demikian, eksportir diharapkan tidak mengalami tekanan signifikan akibat pemberlakuan tarif layanan tersebut.

Selain mempertimbangkan kepentingan eksportir, DSI juga memperhitungkan kebutuhan operasional perusahaan agar dapat menjalankan fungsi sesuai mandat pemerintah.

"Jadi, berbagai faktor telah kami assess, antara lain dari sisi keuangan eksportir juga sudah kami nilai. Dengan tarif yang ada, pengaruhnya relatif tidak besar sehingga semestinya perusahaan atau eksportir juga tidak terlalu terpengaruh dengan adanya pengenaan tarif ini," jelasnya.

DSI juga mengklaim telah membandingkan skema tarif layanan tersebut dengan praktik di sejumlah negara lain yang memiliki fungsi serupa.

Menurut Nur Hidayat, perbandingan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran tarif agar tetap wajar dan tidak mengganggu aktivitas perdagangan.