JawaPos.com - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berkomitmen untuk mematangkan persiapan peluncuran Portal National Data & Intelligence (NADI) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Di tengah persiapan tersebut, DSI masih berdialog dengan asosiasi industri batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) untuk membahas pengembangan model bisnis dan layanan, termasuk aspek biaya.

Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, mengatakan masukan dari asosiasi dan pelaku usaha menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan layanan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurutnya, pembahasan tersebut juga mencakup sosialisasi dan klarifikasi mengenai mekanisme biaya layanan. Seluruh masukan yang diterima saat ini masih dalam tahap kajian menyeluruh.

"Kami ingin membangun layanan yang menjawab kebutuhan industri dengan mendengarkan asosiasi dan pelaku usaha. Masukan tersebut kami peroleh melalui sosialisasi dan klarifikasi mekanisme biaya layanan. Hasilnya sedang kami kaji secara menyeluruh sebagai bagian dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kejelasan bagi industri," ujar Luke dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/11).

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Luke mengatakan, pembahasan bersama asosiasi tersebut difokuskan pada pengembangan model bisnis dan layanan di luar cakupan operasional awal NADI. Adapun model operasional untuk peluncuran pada 1 Januari 2027 telah ditetapkan.

DSI berencana menyampaikan pembaruan mengenai pengembangan model bisnis dan layanan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan pada Desember 2026.

Adapun persiapan peluncuran NADI sejauh ini telah melalui dua putaran uji coba atau pilot. Dari sekitar 550 eksportir yang bergerak di tiga kelompok komoditas, sebanyak 110 eksportir telah terdaftar dalam sistem NADI.

Selain itu, lebih dari 500 kontrak telah diunggah. Cakupan nilai ekspor yang tercatat dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) juga telah mencapai sekitar 77 persen.

Ia mengatakan, pengembangan sistem didukung integrasi NADI dengan Lembaga National Single Window (LNSW) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara itu, pengujian bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah dimulai sejak 15 November 2026.

Tahapan selanjutnya mencakup pengujian keamanan sistem melalui uji penetrasi pada 1 Desember 2026. Setelah itu, registrasi eksportir dijadwalkan mulai dibuka pada 15 Desember 2026.

Untuk mendukung kesiapan pelaku usaha, DSI juga memperluas sosialisasi dan pendampingan teknis dari Jakarta ke sejumlah sentra ekspor.

Bersama DJBC, pendampingan akan dilakukan di enam wilayah, yakni Dumai, Medan/Belawan, Palembang, Banjarmasin, Samarinda, dan Kendari.

DSI juga menyiapkan sesi teknis bagi eksportir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) pada 30 November 2026. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjelaskan alur penggunaan NADI sekaligus mengidentifikasi kendala operasional dan kebutuhan penyempurnaan sistem.

Di sisi lain, DSI menegaskan bahwa pengembangan layanan dan penetapan tarif akan tetap mengacu pada mandat BUMN Ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Perumusan tarif layanan juga akan memperhatikan ketentuan mengenai margin dalam tingkat kewajaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) peraturan tersebut.