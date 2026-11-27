JawaPos.com - Grab terus memperkuat standar keselamatan, kesiapan operasional, dan ekosistem kendaraan listrik untuk menghadirkan mobilitas yang lebih aman dan berkelanjutan. Upaya ini diperlihatkan melalui kegiatan “Jalan Aman dan Nyaman dengan Grab!” yang diselenggarakan di Grab Excellence Center dan Grab Support Office, Jakarta, Kamis (26/11).

Dalam kegiatan tersebut, Grab menunjukkan bagaimana teknologi dan tim operasional bekerja bersama untuk menjaga keamanan pengguna dan Mitra Pengemudi. Sistem ini mencakup pemantauan perjalanan, penanganan keluhan, deteksi sinyal keselamatan, hingga koordinasi bantuan ketika terjadi situasi darurat.

Peserta juga melihat peran Grab Support dan Command Center dalam menerima dan menindaklanjuti laporan pengguna. Ketika sistem menangkap sinyal yang tidak wajar, petugas terlatih akan memverifikasi situasi, menghubungi pengguna atau Mitra Pengemudi, dan mengkoordinasikan bantuan yang diperlukan.

Sepanjang 2025, Grab Support menangani lebih dari 25 juta interaksi dari pengguna, Mitra Pengemudi, dan mitra merchant di ekosistem Grab dan OVO. Layanan ini didukung lebih dari 2.000 agen di delapan lokasi operasional di tiga kota, serta 34 kantor layanan tatap muka di 28 kota di Indonesia.

Director of Trust & Safety and Grab Support Indonesia, Radhi Juniantino, mengatakan, bagi Grab, keselamatan bukan hanya fitur yang tersedia di dalam aplikasi, melainkan sistem yang harus hadir di setiap tahap perjalanan.

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Sistem tersebut mencakup teknologi untuk mengenali sinyal risiko, tim yang siaga untuk memverifikasi dan menindaklanjuti laporan, serta prosedur yang memastikan setiap kasus ditangani secara konsisten hingga tuntas.

"Karena itu, kami terus memperkuat teknologi, meningkatkan kualitas operasional, dan membekali tim dengan pelatihan yang relevan agar pengguna dan Mitra Pengemudi merasa lebih aman dalam setiap perjalanan," kata Radhi.

Sistem Keselamatan Dibangun melalui Teknologi, Prosedur, dan Edukasi

Sistem keselamatan Grab dibangun melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu Safety by Design, Standard Quality, dan Safety Literacy.

Melalui Safety by Design, fitur perlindungan telah tersedia sejak sebelum perjalanan dimulai. Mitra Pengemudi dan penumpang melakukan verifikasi wajah, sementara nomor telepon pribadi disamarkan dan kata-kata tidak pantas pada fitur chat diblokir.

Selama perjalanan, pengguna dapat mengakses Safety Center yang menyediakan Tombol Darurat (SOS), Trip Monitoring, Share My Ride, serta fitur perekaman audio AudioProtect dan AudioProtect Plus dengan persetujuan pengguna.

Standard Quality memastikan setiap laporan ditangani berdasarkan prosedur yang konsisten. Grab menerapkan SOP untuk proses verifikasi, penanganan, dan eskalasi kasus. Penerapannya dipantau melalui survei pada setiap interaksi dan audit untuk kasus prioritas. Pola dari laporan yang masuk juga dianalisis untuk membantu tim produk dan operasional memperbaiki masalah dari sumbernya.

Sementara itu, Safety Literacy membantu pengguna dan Mitra Pengemudi memahami cara menjaga keselamatan. Salah satu bentuknya adalah Pelatihan Keselamatan untuk Mitra Grab (PAKEM), yang disusun bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI serta United Nations Population Fund (UNFPA).

PAKEM mencakup materi keselamatan berkendara, pencegahan kekerasan seksual, dan Kode Etik Layanan. Edukasi juga diberikan melalui pelatihan tatap muka dan GrabAcademy, platform pembelajaran bagi Mitra Grab.

“Setiap laporan bukan sekadar angka, melainkan pengalaman seseorang yang membutuhkan bantuan. Karena itu, kualitas layanan tidak hanya diukur dari kecepatan menjawab, tetapi juga dari kemampuan memahami masalah dan memberikan solusi yang tepat. Kami juga menggunakan pola dari setiap laporan untuk memperbaiki proses dan produk, sehingga perbaikan yang dilakukan dapat mencegah masalah serupa berulang,” ujar Radhi.

Tim Cepat Tanggap Menangani Laporan hingga Tuntas

Incident Response Team (IRT) menangani situasi darurat dan dugaan insiden melalui Help Center, Tombol Darurat, atau intervensi manual. Tim ini memantau berbagai sinyal keselamatan, memverifikasi laporan, menghubungi pengguna untuk memahami kondisi dan kronologi, serta membantu penyelesaian pesanan bila diperlukan, termasuk pengembalian dana.

Proses tersebut didukung Grab Command Center yang beroperasi 24/7 dan memantau layanan secara real-time. Melalui kolaborasi dengan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri, Grab menjadi platform digital pertama di Indonesia yang mengintegrasikan Layanan Polisi 110 dan Super App Polri ke dalam aplikasinya. Pengguna dapat menghubungi layanan darurat 110 atau tim keselamatan Grab tanpa perlu keluar dari aplikasi.

“Tidak setiap sinyal otomatis berarti telah terjadi insiden. Karena itu, setiap laporan perlu diverifikasi dengan hati-hati agar kami dapat memahami konteks dan menentukan bantuan yang tepat. Teknologi membantu kami menangkap risiko lebih awal, tetapi keputusan tetap membutuhkan penilaian manusia. Tim kami memastikan pengguna dihubungi, kondisinya dipahami, dan bantuan yang sesuai diberikan hingga kasus benar-benar selesai,” jelas Radhi.

Grab menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan seksual. Setiap kasus ditangani oleh satuan tugas khusus berdasarkan SOP, dengan dukungan bagi korban berupa pendampingan hukum, konseling psikologis, bantuan pemulihan fisik, dan dukungan mobilitas.

Bagi Warga Negara Asing (WNA) dan penyandang disabilitas, Grab juga menyediakan penerjemah tersumpah. Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Universitas Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), United Nations Population Fund (UNFPA), serta organisasi terkait.

“Grab tidak memberi ruang bagi kekerasan seksual dalam bentuk apa pun. Kami melakukan pencegahan melalui edukasi dan pelatihan, menindaklanjuti laporan berdasarkan prosedur yang jelas, serta mendukung proses hukum apabila diperlukan. Pada saat yang sama, kami memastikan korban tidak menghadapi proses pemulihan sendirian. Dukungan hukum, psikologis, medis, dan mobilitas kami berikan sesuai kebutuhan serta persetujuan korban,” tambah Radhi.

Kendaraan Listrik Dilengkapi Standar Keselamatan yang Sama

Prinsip keselamatan yang sama diterapkan pada layanan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) Grab. Armada GrabCar Electric dan GrabBike Electric dilengkapi fitur lengkap keselamatan seperti AudioProtect dan Tombol Darurat. Per Mei 2026, lebih dari 28.000 kendaraan listrik Grab telah beroperasi di 11 kota, dengan Grab menargetkan jumlah armada tersebut tumbuh tiga kali lipat pada akhir 2026 dibandingkan 2025. Selain lebih ramah lingkungan, kendaraan listrik menawarkan perjalanan yang lebih senyap dan nyaman serta bebas dari aturan ganjil-genap.

Director Grab Indonesia Halim Wijaya, mengatakan, pihaknya ingin transisi menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan juga memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman. Karena itu, setiap perluasan armada kendaraan listrik tetap kami lengkapi dengan standar keselamatan yang sama, termasuk fitur AudioProtect dan Tombol Darurat.

"Kami juga terus membuka akses bagi lebih banyak Mitra Pengemudi untuk berpartisipasi dalam transformasi transportasi Indonesia melalui dukungan teknologi dan layanan yang relevan," terang Halim.

Melalui kombinasi teknologi, tim yang siaga 24/7, prosedur yang konsisten, dukungan bagi korban, edukasi, dan kolaborasi lintas lembaga, Grab terus berupaya menghadirkan perjalanan yang aman sejak awal hingga akhir.