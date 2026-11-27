JawaPos.com - Aset tetap dan aset produktif lainnya milik BUMN di bawah pengelolaan Danantara Indonesia bertambah Rp 400,7 triliun selama Maret-Desember 2025.

Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya kapasitas produktif BUMN dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional.

Berdasar laporan keuangan konsolidasian BPI Danantara tahun buku 2025, total aset Danantara Indonesia mencapai Rp 11.607 triliun per 31 Desember 2025. Angka tersebut meningkat Rp 555,6 triliun atau 5 persen dibandingkan posisi akhir Maret 2025.

Pertumbuhan aset antara lain ditopang oleh peningkatan kredit dan piutang pembiayaan, investasi surat berharga, serta aset tetap dan aset produktif lainnya di seluruh portofolio Danantara.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, sebagian dividen badan usaha milik negara (BUMN) pada 2025 tetap berada di masing-masing perusahaan untuk mendukung kebutuhan operasional dan investasi.

”Yang lain tetap di perusahaan BUMN masing-masing dong. Kan ada kebutuhan untuk working capital, capex, opex,” ujar Rosan dilansir dari Antara.

Rosan menjelaskan, dana dividen yang tidak disetorkan ke kas negara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja (working capital), belanja modal (capital expenditure/capex), serta biaya operasional (operational expenditure/opex) masing-masing perusahaan.

Dengan demikian, sebagian besar penerimaan dividen BUMN tetap dimanfaatkan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha dan kebutuhan investasi.

Rosan Roeslani menjelaskan, konsolidasi portofolio BUMN pada tahun pertama menjadi landasan untuk meningkatkan produktivitas aset negara.

”Untuk pertama kalinya, kinerja seluruh portofolio Danantara Indonesia tersaji dalam satu laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit," tutur Rosan.

"Kinerja ini menunjukkan bahwa portofolio Danantara Indonesia memiliki skala yang kuat, mampu menghasilkan profitabilitas dan arus kas yang sehat, serta berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi nasional,” terang Rosan.

Peningkatan kapasitas produktif juga tercermin dari peran BUMN di sektor jasa keuangan. Kredit dan piutang pembiayaan tumbuh 7,2 persen menjadi Rp 3.998,9 triliun pada akhir 2025, atau setara dengan sekitar 47 persen kredit domestik.

Sepanjang Maret-Desember 2025, tambahan pembiayaan mencapai Rp267 triliun. Sementara itu, investasi surat berharga meningkat 11,1 persen menjadi Rp1.485,9 triliun.

Besarnya kapasitas pembiayaan tersebut menempatkan BUMN pada posisi strategis dalam mendukung ekspansi dunia usaha, pembiayaan sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan investasi nasional.

Pertumbuhan aset juga diiringi penguatan struktur permodalan. Total ekuitas konsolidasian Danantara mencapai Rp 2.979,7 triliun, meningkat 5,6 persen dibandingkan posisi Maret 2025.

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Pengamat politik Hendri Satrio sebelumnya menyambut positif penerbitan laporan keuangan Danantara yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Menurut dia, capaian tahun pertama tersebut perlu diikuti dengan evaluasi berkala dan menyeluruh untuk meningkatkan kinerja Danantara pada tahun-tahun mendatang.

”Jangan cepat puas dengan hasil yang sekarang,” ujar Hendri.

Memasuki 2026, Danantara terus memperkuat kapasitas produktif melalui transformasi BUMN dan investasi strategis.