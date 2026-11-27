JawaPos.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada lima perusahaan tercatat yang tidak menyampaikan data kepemilikan saham secara akurat, khususnya terkait saham free float.

Kelima emiten tersebut dinilai belum melakukan klarifikasi maupun koreksi atas ketidaksesuaian informasi kepemilikan saham pengendali dan afiliasinya hingga batas waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan pengumuman BEI, lima emiten yang dikenakan sanksi yakni PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU), PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA), PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE), PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING), dan PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG).

Kelima perusahaan tersebut tercatat di papan pengembangan, akselerasi, dan utama. Adapun status perdagangan saham seluruh emiten tersebut masih aktif.

Sekretaris Perusahaan BEI, Elsierra Putri Yosita, mengatakan pengenaan sanksi dilakukan karena perusahaan belum menyampaikan klarifikasi maupun memperbaiki ketidaksesuaian data saham pengendali dan afiliasinya dalam Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham (LBRE).

"Berdasarkan hasil pemantauan, BEI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penghitungan dan pelaporan saham free float oleh sejumlah Perusahaan Tercatat," ujar Elsierra dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (27/11).

Elsierra mengatakan, sebelum menjatuhkan sanksi, BEI telah dua kali menyampaikan pengingat atau reminder kepada perusahaan terkait, masing-masing pada 9 dan 16 November 2026.

Namun, hingga batas akhir penyampaian koreksi LBRE pada 26 November 2026, kelima emiten tersebut belum memberikan klarifikasi maupun melakukan koreksi atas ketidaksesuaian informasi yang ditemukan.

Pengenaan sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi. Ketentuan itu diterbitkan melalui Pengumuman BEI Nomor Peng-S-00039/BEI.PLP/11-2026 tentang Pengenaan Sanksi atas Ketidaksesuaian Penyajian Keterbukaan Informasi terkait Saham Free Float dalam Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham Periode 30 September 2026.

Dalam melakukan pengawasan, BEI membandingkan data LBRE yang disampaikan perusahaan tercatat dengan data kepemilikan saham di atas 1 persen dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Data tersebut juga dilengkapi keterangan mengenai pengendali dan/atau afiliasi pengendali berdasarkan informasi dari masing-masing perusahaan tercatat.

BEI menegaskan, pengenaan sanksi merupakan bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi dan memastikan data kepemilikan saham yang dipublikasikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Ke depannya BEI berharap pemberlakuan sanksi atas ketidakakuratan pelaporan data free float dapat mendorong seluruh Perusahaan Tercatat untuk menyampaikan data kepemilikan saham secara tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan, sehingga tercipta pasar modal yang semakin transparan dan kredibel di mata investor domestik maupun global," ujarnya.

BEI juga mengimbau seluruh perusahaan tercatat untuk memastikan keakuratan data sebelum menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik.