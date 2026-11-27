JawaPos.com - Wacana pelarangan rokok elektronik atau vape secara menyeluruh di Indonesia memunculkan perdebatan baru. Penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika menjadi salah satu persoalan yang mendorong desakan pengetatan aturan.

Namun, peredaran produk ilegal dan pengawasan pasar gelap juga dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.

Persoalan tersebut turut menjadi pembahasan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam perkara yang salah satu inti permohonannya meminta pelarangan seluruh produk rokok elektronik itu, Paguyuban Asosiasi Vape Nasional (Pavenas) meminta pemerintah membedakan produk legal dengan produk yang disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika.

Pavenas menyatakan mendukung pemberantasan narkotika. Namun, menurut asosiasi yang mewakili lima organisasi dalam industri rokok elektronik tersebut, penanganan kasus penyalahgunaan tidak semestinya berujung pada penyamarataan seluruh produk.

Ketua Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo) Fachcmi K. Firmansyah mengatakan, produk yang ditemukan dalam sejumlah kasus penyalahgunaan memiliki ciri-ciri berbeda dengan produk yang dipasarkan melalui jalur resmi.

"Kami sepenuhnya mendukung pemberantasan narkoba. Tetapi kasus yang ditemukan di lapangan selalu hanya melibatkan perangkat dan liquid tanpa pita cukai, dijual daring atau di luar toko resmi, tanpa identitas produsen yang jelas. Itu bukan produk yang dijual anggota kami," kata Fachcmi kepada JawaPos.com baru-baru ini di Jakarta.

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Menurut Pavenas, temuan tersebut menunjukkan pentingnya menelusuri sumber peredaran produk yang mengandung narkotika.

Dengan begitu, penindakan dapat diarahkan kepada jaringan yang memasok dan mengedarkan produk ilegal.

Pasar gelap menjadi persoalan yang perlu ditelusuri Perbedaan antara produk legal dan ilegal menjadi salah satu poin yang disoroti dalam perdebatan mengenai regulasi vape. Produk tanpa pita cukai, identitas produsen yang tidak jelas, serta distribusi di luar jalur resmi dinilai membutuhkan pengawasan khusus.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan, pemerintah perlu menyusun kebijakan berdasarkan temuan dan kondisi nyata di lapangan.

“Produk legal dan ilegal tidak bisa disamakan begitu saja. Kebijakan harus disusun berdasarkan data dan kondisi di lapangan, dengan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat,” ujar Budiyanto juga.

Senada dengan itu, Ketua Umum Perkumpulan Produsen Eliquid Indonesia (PPEI) Daniel Boy Purwanto menilai pemberantasan narkotika perlu menyasar jaringan perdagangan ilegal.

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“Temuan ini menegaskan bahwa yang harus diberantas adalah pasar gelap, bukan rantai usaha legal yang membayar cukai dan diawasi negara,” tambah Daniel.

Meski demikian, status legal suatu produk bukan berarti penggunaannya bebas dari risiko kesehatan.

Pengawasan terhadap kandungan cairan, keamanan produk, distribusi, dan pembatasan akses konsumen tetap menjadi persoalan yang harus ditangani pemerintah.

BNN dan BPOM Ikut Soroti Kandungan Liquid Penyalahgunaan rokok elektronik sebagai media konsumsi narkotika juga menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Brigjen Pol. Dr. Supriyanto, M.Si., menjelaskan bahwa cairan rokok elektronik yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium mengandung narkotika merupakan produk tanpa pita cukai atau ilegal yang diperoleh melalui jaringan pasar gelap.

”Memang rokok elektronik yang legal itu tidak pernah ditemukan berisi narkoba,” ujar Supriyanto terpisah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menilai rencana pelarangan total rokok elektronik masih perlu dikaji secara matang.

Menurut dia, pemerintah perlu menetapkan batasan yang jelas mengenai produk yang dilarang dan yang masih diperbolehkan.

“Itu harus diatur secara tegas. Mana yang dilarang, mana yang tidak. Tidak bisa keseluruhan,” ujar Taruna.

Taruna juga menjelaskan bahwa rokok elektronik saat ini masih berstatus sebagai produk legal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan regulasi vape tidak hanya menyangkut penindakan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga menyentuh persoalan pengawasan produk yang telah beredar secara legal.

Selain aspek kesehatan dan keamanan, wacana pelarangan menyeluruh juga membawa konsekuensi ekonomi.

Pavenas menyebut industri rokok elektronik melibatkan berbagai mata rantai usaha, mulai dari produsen cairan, distributor, peritel, hingga pekerja yang bergantung pada kegiatan produksi dan perdagangan.

Mengacu pada data Kementerian Perindustrian yang disampaikan asosiasi, penerimaan cukai rokok elektrik pada 2025 mencapai sekitar Rp 2,8 triliun. Nilai ekspornya disebut mencapai 518 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,5 triliun.

Sektor tersebut juga diklaim menyerap sekitar 150.000 tenaga kerja dan menopang penghidupan hampir satu juta orang.

Besarnya aktivitas ekonomi tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang diminta untuk diperhitungkan sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai pelarangan total.

Namun, pertimbangan ekonomi tidak dapat mengesampingkan risiko kesehatan. Pemerintah tetap perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok usia muda, dari paparan produk yang berisiko.

Dalam menyikapi perkembangan tersebut, Pavenas mengajukan empat usulan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

Pertama, penindakan tegas terhadap peredaran rokok elektronik ilegal, termasuk produk tanpa pita cukai, cairan yang dicampur narkotika, serta praktik penjualan kepada anak di bawah umur.

Kedua, kajian berbasis data untuk memetakan perbedaan produk legal dan ilegal sebelum pemerintah menyusun rekomendasi kebijakan.

Ketiga, pembukaan ruang dialog dengan sejumlah lembaga, seperti Polri, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Kesehatan, BPOM, BNN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Keempat, penyusunan regulasi yang proporsional dengan tetap mengutamakan kesehatan masyarakat, perlindungan generasi muda, serta mempertimbangkan dampak terhadap usaha dan tenaga kerja.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pavenas juga menyatakan telah menandatangani pakta integritas pada 16 November 2026.

Isinya mencakup pencegahan penyalahgunaan perangkat rokok elektronik untuk narkotika, penolakan penjualan kepada konsumen di bawah usia 21 tahun, serta penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota.

Perlu diketahui juga, perdebatan mengenai pelarangan rokok elektronik secara menyeluruh masih menjadi bagian dari proses uji materi UU Kesehatan di Mahkamah Konstitusi.