JawaPos.com – Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menggenjot produksi bawang merah, melalui program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) di Provinsi Bali.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketersediaan benih, serta membangun rantai pasok bawang merah yang berkelanjutan baik dari hulu hingga pascapanen.

Salah satu wilayah yang disasar dalam program ini di Kabupaten Buleleng, Bali, melalui pengembangan kawasan HDDAP seluas 140,07 hektare.

Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Muhammad Taufiq Ratule menyampaikan, program HDDAP tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi hortikultura, tetapi juga membangun ekosistem agribisnis yang kuat dan berkelanjutan.

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"Dengan demikian, petani tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga memiliki kemandirian usaha dan daya saing yang lebih baik," ujar Taufiq, dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/11).

Dalam pengembangan tersebut, penangkar di Buleleng telah menerima bantuan benih bawang merah varietas Super Philip sebanyak 19.200 kilogram.

Benih tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan areal seluas 16 hektare yang tersebar di beberapa titik di Kecamatan Gerokgak.

Hingga pelaksanaan peninjauan, sebagian lahan telah ditanami, sementara lahan lainnya masih dalam proses pengolahan dan persiapan tanam.

Salah satu penangkar, Putu Budi Trisna menyampaikan apresiasinya atas dukungan HDDAP, khususnya dalam penyediaan benih sumber yang menjadi modal awal pengembangan bawang merah di wilayahnya.

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Menurut dia, Desa Sumberkelampok di Gerokgak memiliki potensi lahan yang cukup luas dengan karakteristik relatif datar dan produktif untuk berbagai komoditas pertanian.

Selama ini, petani setempat lebih banyak mengembangkan tanaman jagung, terutama pada musim tertentu.

Melalui pengembangan bawang merah, petani diharapkan memiliki alternatif komoditas dengan peluang ekonomi yang lebih baik.

"Kegiatan budidaya bawang merah telah mulai berjalan dengan umur tanaman yang bervariasi, mulai dari lima hingga delapan hari setelah tanam (HST). Namun, proses penanaman masih menghadapi kendala keterbatasan alat pengolahan lahan serta kebutuhan irigasi," jelas Putu.

Ia juga menyampaikan bahwa sebagian benih yang tersedia direncanakan untuk disisihkan sebagai sumber benih bagi pengembangan klaster bawang merah HDDAP selanjutnya.

"Dari hasil panen penangkaran, diharapkan dapat diperoleh sekitar delapan ton benih yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan petani pada musim tanam berikutnya," lanjutnya.

Dari sisi produktivitas, potensi hasil bawang merah di kawasan tersebut diperkirakan dapat mencapai 20–22 ton per hektare, bahkan bisa lebih tinggi dengan penerapan teknik budidaya yang tepat.

Potensi tersebut menjadi salah satu modal penting dalam mendorong Kecamatan Gerokgak sebagai kawasan pendukung produksi bawang merah di Bali.

Selain mengembangkan produksi, kegiatan ini juga memberi ruang bagi pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian.

Putu menjelaskan bahwa hampir 95 persen tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penanaman merupakan perempuan, sementara petani laki-laki lebih banyak berperan dalam pengolahan lahan.

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Pola pembagian kerja tersebut membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi pertanian.

Secara keseluruhan, pengembangan klaster bawang merah HDDAP di Kecamatan Gerokgak melibatkan 364 petani, terdiri atas 361 laki-laki dan tiga perempuan.

Penguatan budidaya juga diharapkan dapat berjalan beriringan dengan potensi ekonomi desa lainnya, termasuk peternakan sapi Bali dan pengembangan tanaman mangga.

Meski memiliki potensi produksi yang menjanjikan, Putu menilai penguatan sarana pascapanen dan kelembagaan pemasaran masih menjadi kebutuhan penting.

Saat ini, fasilitas gudang yang tersedia memiliki kapasitas sekitar 25 ton, sementara kebutuhan penyimpanan hasil panen diperkirakan jauh lebih besar.

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Kondisi tersebut menjadi tantangan, terutama apabila panen berlangsung pada musim hujan yang dapat menghambat proses pengeringan dan penyimpanan bawang merah.

"Kami berharap adanya dukungan pembangunan fasilitas gudang penyimpanan sekaligus tempat pengeringan dan penanganan hasil panen," paparnya.

Selain itu, pembentukan koperasi atau kelembagaan ekonomi petani juga dinilai penting untuk mengoordinasikan jadwal tanam, mengonsolidasikan hasil produksi, serta memperkuat akses petani terhadap pasar dan kepastian harga.

Menanggapi masukan itu, perwakilan Ditjen Hortikultura, Susilawaty mengatakan, perlu pendalaman lebih lanjut terhadap pengaturan teknis penanaman dan perencanaan anggaran.

Hal ini agar kebutuhan pengembangan kawasan dalam program HDDAP dapat diakomodasi secara tepat.

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Evaluasi dan penyesuaian perencanaan diharapkan dapat dilakukan pada Januari 2027, dengan mempertimbangkan perkembangan kegiatan dan perkiraan waktu panen.

Peningkatan kapasitas penangkar lokal perlu menjadi perhatian agar ke depan mampu memproduksi dan melaksanakan sertifikasi benih secara mandiri.

"Dengan demikian, kebutuhan benih untuk pengembangan kawasan dapat dipenuhi dari sumber lokal dan tidak terus bergantung pada pasokan dari wilayah lain," terangnya.