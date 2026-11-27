JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Jumat (27/11) setelah ditutup menguat sebesar 0,86 persen ke level 5,242 pada perdagangan Kamis (26/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berada di awal wave 1, sehingga berpeluang melanjutkan penguatan menuju 5,442 hingga 5,520. Adapun, investor perlu mencermati area koreksi dalam jangka pendek pada area 5,158.

Sementara itu, waspadai worst case skenario, apabila IHSG kembali terkoreksi hingga menembus 4,824. Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,075 - 4,955 sedangkan resistance di level 5,442 - 5,594.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Jumat (27/11). Yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF).

Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Investor dapat mempertimbangkan pembelian saham BMRI pada kisaran 3.930–3.970, dengan target harga 4.070 dan 4.120 serta stop loss di bawah 3.920.

Selanjutnya, saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) juga direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Area pembelian saham BREN berada pada kisaran 2.140–2.250, dengan target harga 2.540 dan 2.810 serta stop loss di bawah 2.070.

Berikutnya, saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Investor dapat menerapkan strategi tersebut pada kisaran 224–232, dengan target harga 270 dan 290 serta stop loss di bawah 216.