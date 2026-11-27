JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Jumat (27/11). Pada perdagangan Kamis (26/11), rupiah ditutup melemah sebesar 32 poin menjadi Rp 18.364 per dolar AS (USD).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini (27/11) akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri.

"Untuk perdagangan Jumat (27/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.360 - Rp 18.420,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Jumat (27/11).

Ibrahim mengatakan, usulan tarif tambahan hingga 18 persen dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi daya saing ekspor nasional.

Menurutnya, jika kebijakan ini diberlakukan, produk Indonesia akan menjadi lebih mahal di pasar AS sehingga berpotensi menekan permintaan dari pembeli Amerika.

“Sektor manufaktur yang bergantung pada pasar ekspor, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan produk industri lainnya, perlu mewaspadai dampaknya terhadap pesanan dan produksi,” ujarnya.

Ia mengatakan, kebijakan ini berpotensi menambah tekanan apabila ekspor Indonesia ke AS mengalami penurunan. Berkurangnya penerimaan devisa ekspor dapat memengaruhi pasokan dolar di dalam negeri, sementara ketidakpastian perdagangan juga bisa mengganggu kepercayaan investor.

Namun, dampaknya belum tentu langsung terjadi karena tarif tersebut masih berupa usulan dan proses konsultasi berlangsung hingga 2027. Pemerintah perlu melakukan diplomasi perdagangan dengan AS, memperkuat daya saing industri, serta mencari pasar ekspor alternatif agar ketergantungan terhadap satu negara dapat dikurangi.

Selain itu, dalam kondisi rupiah yang terus melemah, pemerintah dan Bank Indonesia harus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

“BI perlu melakukan intervensi pasar secara terukur, menjaga kecukupan cadangan devisa, serta mengendalikan inflasi tanpa terlalu bergantung pada kenaikan suku bunga karena dapat membebani dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya.

Ibrahim mengatakan, pemerintah juga harus menjaga disiplin fiskal, mengendalikan belanja negara, memperkuat industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan ekspor untuk menambah pasokan devisa.