JawaPos.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Kurnia Toha menilai mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia. Kehadiran mekanisme tersebut dalam KUHAP Nasional dinilai mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan bisnis.

Tidak hanya itu, penerapan DPA juga berpotensi mendorong perusahaan melakukan pembenahan internal, terutama dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

"Kehadiran DPA melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai membuka alternatif penyelesaian perkara pidana korporasi di luar proses penuntutan konvensional," kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (26/11).

Menurut Kurnia, penyelesaian perkara melalui kesepakatan antara korporasi dan aparat penegak hukum sebenarnya telah diterapkan di sejumlah negara. Inggris dan Amerika Serikat, misalnya, sudah lebih dahulu menggunakan pendekatan tersebut untuk menangani perkara pidana yang melibatkan perusahaan.

Dia mencontohkan kasus Rolls-Royce di Inggris dan Boeing di Amerika Serikat yang diselesaikan dengan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

Sementara di Amerika Serikat, terdapat pula mekanisme penyelesaian serupa yang dikenal dengan istilah Consent Decree. Melalui skema ini, perusahaan dapat mencapai kesepakatan dengan otoritas penegak hukum disertai sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kewajiban tersebut antara lain berupa pembenahan tata kelola, perubahan praktik bisnis, hingga penguatan sistem kepatuhan terhadap hukum. Kurnia menyebut, mekanisme Consent Decree juga telah digunakan dalam penyelesaian sejumlah perkara persaingan usaha di negara tersebut.

Dia menilai, pendekatan itu memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memperbaiki kesalahan melalui serangkaian tindakan korektif. Dengan begitu, penegakan hukum tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan hukuman, tetapi juga memastikan korporasi mengubah perilakunya.

"Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga mendorong perubahan perilaku korporasi agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi," tegasnya.

Kurnia mengatakan pendekatan penyelesaian perkara dengan mekanisme serupa mulai mendapat ruang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dia menyinggung perkara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pengadilan Negeri Serang, serta kasus penebangan pohon di kawasan hutan lindung di Sumatera yang disebut diselesaikan melalui mekanisme DPA.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa penerapan DPA harus disertai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, diperlukan parameter yang terukur agar mekanisme tersebut tidak menjadi celah penyalahgunaan kewenangan dan tetap berpihak pada kepentingan publik.

“Yang perlu dipastikan adalah bagaimana mekanisme ini dapat berjalan secara adil dan transparan. Harus ada parameter yang jelas dan terukur, misalnya kesediaan korporasi untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan, memperbaiki tata kelola perusahaan, serta memastikan pelanggaran serupa tidak terulang," jelasnya.

Lebih jauh, Kurnia berpandangan bahwa penerapan DPA dapat memberikan kontribusi positif terhadap iklim usaha dan investasi nasional. Dia berharap aparat penegak hukum turut mempertimbangkan iktikad baik perusahaan dalam mengakui kesalahan, melakukan pemulihan, serta membenahi sistem internal sebelum menentukan langkah penegakan hukum pidana.

Menurutnya, keberadaan perusahaan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar aktivitas bisnis pemiliknya. Keberlangsungan usaha turut mendukung perekonomian melalui penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi.

"Orang berusaha itu bukan ingin berbuat jahat, mereka hanya ingin berusaha," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kurnia juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi investasi di sektor nikel. Dia menilai, kepastian regulasi dan penegakan hukum menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan usaha di sektor tersebut.

Oleh sebab itu, mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi perlu memberikan ruang bagi pemulihan dampak pelanggaran dan perbaikan tata kelola, tanpa mengesampingkan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.