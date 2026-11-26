JawaPos.com – Inovasi di sektor industri pupuk tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mendorong efisiensi energi dan pengelolaan limbah pertanian. Sejumlah pengembangan teknologi bahkan mampu meningkatkan produksi pupuk fosfat hingga 39 persen serta menekan limbah sayuran hingga nol.

Berbagai inovasi tersebut diperkenalkan dalam ajang Pupuk Indonesia Quality & Innovation (PIQI) 2026 di Lhokseumawe, Aceh, baru-baru ini. Pengembangan yang ditampilkan oleh Petrokimia Gresik mencakup optimalisasi proses produksi pupuk, pencegahan kehilangan produk amonia, hingga penerapan sistem pertanian berkelanjutan.

“Melalui inovasi, perusahaan ingin memastikan bahwa setiap peningkatan kinerja bisnis juga mampu memberikan nilai tambah bagi petani, mendorong kemajuan sektor pertanian, serta berkontribusi terhadap terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia,” kata Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob dalam keterangannya dikutip Kamis (26/11).

Daconi mengungkapkan, salah satu inovasi berfokus pada fleksibilitas produksi pupuk fosfat di fasilitas Phonska V. Melalui optimalisasi formula bahan baku dan proses produksi, kapasitas produksi pupuk SP-26 meningkat 39 persen, dari sebelumnya 565 ton per hari menjadi 786 ton per hari.

Peningkatan kapasitas tersebut menghasilkan manfaat ekonomi mencapai Rp 5,4 miliar. Sistem yang dikembangkan juga memungkinkan produksi pupuk SP-26, SP-36, dan NPK Reaksi dalam satu fasilitas pabrik sehingga kapasitas produksi dapat lebih fleksibel mengikuti kebutuhan pupuk.

Inovasi lainnya menyasar efisiensi produksi amonia melalui pengembangan sistem penyaringan untuk mencegah penyumbatan peralatan. Upaya tersebut berhasil menekan kehilangan produk amonia dari sebelumnya 13,4 ton menjadi nol.

Selain mendukung peningkatan produksi amonia sebagai salah satu bahan baku utama pupuk, pengembangan ini memberikan manfaat ekonomi mencapai Rp 9,6 miliar. Pemanfaatan gas buang juga berkontribusi terhadap pengurangan konsumsi energi dan emisi karbon.

Sementara itu, pengembangan pertanian berkelanjutan dilakukan melalui penerapan sistem pertanian sirkular di Desa Tawangargo. Program tersebut mengintegrasikan pengelolaan limbah sayuran, pengembangan biopestisida dan plant booster, serta pemanfaatan teknologi pertanian.

Melalui pendekatan tersebut, limbah sayuran yang sebelumnya mencapai 91,3 ton per bulan berhasil ditekan hingga nol. Pengolahan limbah juga membuka peluang usaha melalui produksi pupuk organik cair, sekaligus meningkatkan pendapatan kelompok pengelola dan petani.

Program pertanian sirkular tersebut mencatatkan nilai manfaat sebesar Rp 4,7 miliar. Selain memberikan nilai ekonomi, pengelolaan limbah juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dia berharap inovasi yang dikembangkan juga dapat diterapkan oleh anggota holding lainnya. Dengan demikian, manfaat pengembangan teknologi tidak hanya dirasakan satu perusahaan, tetapi dapat memperkuat industri pupuk nasional.