JawaPos.com – Pasar saham Asia mengalami penurunan tajam pada perdagangan Rabu, dipicu oleh meningkatnya keraguan investor terhadap keberlanjutan booming kecerdasan buatan (AI), yang sebelumnya mendorong reli saham teknologi.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (25/11), Indeks Taiex Taiwan memimpin aksi jual dengan anjlok hingga 7,9 persen, sementara Kospi Korea Selatan merosot lebih dari 6 persen dan Nikkei 225 Jepang turun 3,6 persen.

Sebaliknya, Hang Seng Hong Kong bergerak berlawanan arah dengan menguat hingga 1,3 persen di tengah tekanan pasar regional.

Tekanan terbesar terjadi pada saham perusahaan teknologi yang berkaitan dengan industri AI, khususnya produsen chip dan perangkat semikonduktor.

Tokyo Electron di Jepang merosot 13,5 persen, sedangkan Advantest turun 14,5 persen, sementara Samsung Electronics dan SK Hynix di Korea Selatan masing-masing melemah 9,1 persen dan 9,9 persen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dan Foxconn juga mengalami penurunan lebih dari 9 persen, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek industri teknologi yang selama ini menjadi pendorong utama reli pasar saham Asia.

Koreksi tersebut terjadi setelah reli saham sebelumnya dipicu oleh perkembangan Nvidia, yang turut mendorong optimisme terhadap sektor AI, tetapi kini kembali dibayangi ketidakpastian.

Investor mulai mempertanyakan kemampuan perusahaan teknologi untuk mempertahankan investasi bernilai triliunan dolar Amerika Serikat (AS) di tengah risiko pembiayaan, potensi regulasi yang lebih ketat, serta kekhawatiran terbentuknya gelembung pasar saham.