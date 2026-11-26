JawaPos.com - Direktur Kebijakan Publik dan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Askar, menyoroti penggunaan dana Patriot Bonds oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, dana dengan bunga rendah tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk investasi langsung di sektor riil, bukan sekadar diputar di pasar modal.

"Danantara punya modal murah dari Patriot Bonds yang bunganya hanya 2 persen per tahun. Sayang kalau uang semurah itu hanya diputar keluar-masuk bursa," ujar Media dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (26/11).

Media mengatakan, seharusnya dana tersebut dapat digunakan untuk investasi langsung di sektor riil, seperti pada proyek energi terbarukan, yang hasilnya lebih jelas dan terukur.

Ia juga mempertanyakan transparansi penerbitan Patriot Bonds yang dilakukan tanpa penawaran umum dengan tingkat bunga jauh di bawah bunga pasar.

Menurutnya, informasi mengenai pihak pembeli dan alasan mereka bersedia menerima bunga rendah tersebut perlu dibuka kepada publik untuk menghindari dugaan konflik kepentingan.

Media juga menyoroti proses pemilihan proyek investasi Danantara, dari sekitar 600 calon proyek, hanya 39 proyek yang dinyatakan lolos seleksi atau sekitar 6,5 persen. Namun, proyek-proyek terpilih tersebut dinilai memiliki tingkat imbal hasil yang relatif kecil.

"Akar masalahnya adalah kemampuan manajemen yang lemah. Danantara harus membuka hasil kajian kelayakan dan perkiraan imbal hasil setiap proyek kepada publik," ujarnya.

Dividen BUMN Minim Masuk Kas Negara Media juga menyoroti perubahan pengelolaan dividen badan usaha milik negara (BUMN) setelah kehadiran Danantara. Menurutnya, sebagian besar dividen BUMN kini tidak lagi disetorkan langsung ke kas negara melalui APBN.

Sepanjang 2025, Danantara menerima dividen sebesar Rp 131,4 triliun dari BUMN. Namun, dana yang diserahkan kepada pemerintah hanya Rp 808 miliar atau kurang dari 1 persen.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan setoran laba BUMN kepada negara pada 2024 yang masih mencapai sekitar Rp 86 triliun.

"Uang yang dulu bisa dipakai untuk sekolah, puskesmas, dan bantuan sosial sekarang dikelola di luar APBN, dan kacaunya lagi, DPR tidak bisa lagi mengawasinya seketat dulu," ucapnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan keputusan penggunaan sebagian dividen untuk menopang sejumlah BUMN yang mengalami permasalahan keuangan.

Seperti Garuda Indonesia tercatat menerima Rp 23,67 triliun dan Krakatau Steel memperoleh Rp 4,93 triliun.

Jika digabungkan, kedua perusahaan tersebut menerima suntikan dana sekitar Rp 28,6 triliun. Jumlah itu disebut lebih dari separuh dividen yang ditahan oleh Danantara Asset Management (DAM).

Selain Garuda Indonesia dan Krakatau Steel, sejumlah perusahaan lain seperti Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), ASABRI, dan Kimia Farma juga masuk dalam daftar perusahaan yang mendapatkan dukungan.

"Jadi, Danantara masih menggunakan cara kuno dan problematik, yaitu menambal kerugian perusahaan dengan uang publik," tegasnya.

Rangkap Jabatan Pejabat Danantara Disorot Media mengatakan, persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah struktur pengawasan dan pengelolaan Danantara. Pasalnya, komposisi Dewan Pengawas Danantara yang diisi delapan menteri, baik menteri koordinator maupun menteri teknis.

Selain itu, terdapat rangkap jabatan pada sejumlah posisi strategis, seperti CEO Danantara Rosan Roeslani juga menjabat sebagai Menteri Investasi, sedangkan COO Danantara Dony Oskaria merangkap sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola karena pejabat yang sama memiliki peran dalam pengaturan sekaligus pengelolaan BUMN.

"Para pengelola investasi Danantara gagal mengelola Danantara dan justru merongrong dana publik yang terakumulasi di BUMN. Mulai dari CEO Rosan Roeslani, COO Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer Pandu Sjahrir harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya," tegasnya.

Pengelolaan Danantara Dinilai Berisiko bagi Ruang Fiskal Lebih lanjut, Media mengingatkan bahwa persoalan pengelolaan Danantara berpotensi berdampak terhadap masyarakat luas. Pasalnya, pengelolaan dividen BUMN di luar APBN dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai layanan publik.

Kondisi tersebut dikhawatirkan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan lain, termasuk melalui penambahan utang maupun kenaikan pajak.

Di sisi lain, ia juga menyoroti dana masyarakat yang tersimpan di bank-bank BUMN. Nilainya mencapai Rp 3.887,5 triliun dan kini berada di bawah lembaga yang dikendalikan pejabat politik melalui Danantara.

Bank-bank BUMN tersebut juga diminta mendukung pembiayaan sejumlah program pemerintah, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan program 3 Juta Rumah.