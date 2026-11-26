JawaPos.com – Upaya memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi perempuan prasejahtera terus meningkat dan memberikan manfaat nyata. Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dengan penyesuaian suku bunga menjadi 8%, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) telah menjangkau lebih dari 1,2 juta nasabah dari Provinsi Aceh sampai Papua.

Program ini dijalankan secara bertahap sejak September 2026 melalui tahap piloting Mekaar 8% di 10 wilayah. Langkah tersebut kemudian diperkuat melalui kolaborasi PNM bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyaluran Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), sebagai pelaksanaan dari arahan Presiden Prabowo untuk penyesuaian suku bunga pembiayaan Mekaar menjadi 8%.

Pelaksanaan KPPS mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 7 Tahun 2026 yang kemudian disempurnakan melalui Permenko Nomor 11 Tahun 2026. Dengan landasan regulasi tersebut, PNM menjalankan penyaluran KPPS Mekaar 8% agar semakin banyak perempuan prasejahtera memperoleh pembiayaan dengan angsuran yang lebih ringan.

Dengan menjiwai semangat Hari Pahlawan, pada 10 November 2026, di Batam, PNM secara resmi memulai penyaluran KPPS Mekaar 8%. Sejak peluncuran oleh Direktur Utama PNM bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo tersebut, penyaluran KPPS Mekaar 8% terus diperluas ke berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama PNM Kindaris meninjau langsung penyaluran KPPS Mekaar 8% di salah satu kecamatan di Denpasar. Ia mengatakan bahwa penyesuaian suku bunga ini diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi nasabah untuk mengembangkan usaha. Angsuran yang lebih ringan memungkinkan ibu-ibu mengatur kembali keuangan usaha dan rumah tangga, sekaligus mempersiapkan langkah untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya.

“Kekuatan PNM di sini adalah pemberdayaannya. Tidak hanya memberikan modal finansial atau pembiayaan saja, tapi kita lengkapi dengan pendampingan. Jadi dengan bunga yang lebih kecil tentu angsuran jadi lebih ringan supaya nasabah bisa naik kelas. Pengertian naik kelas nasabah kita bukan dari peningkatan plafon, tapi sejauh mana nasabah itu bisa mengembangkan usahanya sehingga memang terus berkembang,” ujar Kindaris.

Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh Liyati, salah satu nasabah PNM Mekaar yang telah bergabung sejak 2019. Selama ini, Liyati menjalankan usaha berjualan kue basah dengan menitipkan dagangannya di warung milik orang lain. Dengan penyesuaian bunga 8% dan angsuran yang lebih ringan, ia kini memiliki kesempatan untuk mempersiapkan langkah baru, yakni membuka warung miliknya sendiri.

Bagi Liyati, penurunan bunga pembiayaan ini bukan sekadar pengurangan beban angsuran, tetapi juga membuka peluang untuk berjualan di tempat usaha sendiri yang sejak dulu diimpikannya. Liyati merasakan keunikan pembiayaan PNM Mekaar yang tidak hanya memberikan modal. tetapi juga mendapatkan pendampingan melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

Dalam pertemuan tersebut, nasabah memperoleh pendampingan untuk mengelola keuangan, membangun kedisiplinan usaha, memperkuat kapasitas diri, serta saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan antarsesama anggota kelompok.

Pendekatan pembiayaan yang disertai pemberdayaan ini menjadi bagian penting dari upaya PNM dalam mendampingi perempuan prasejahtera agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat KPPS Mekaar 8% diharapkan tidak hanya dirasakan melalui angsuran yang lebih ringan, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan dan kemandirian nasabah.

Dari sisi perusahaan, Kindaris juga melihat penyesuaian suku bunga sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis PNM ke depan, seiring dengan semakin luasnya akses pembiayaan bagi masyarakat.

“RKAP tahun 2027 saat ini masih dalam proses pembahasan. Namun, proyeksi kita akan ada pertumbuhan sekitar 10%,” ungkap Kindaris.