JawaPos.com - Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai pengelolaan aset badan usaha milik negara (BUMN) oleh Danantara belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap penciptaan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Menurutnya, terdapat kesenjangan besar antara laba bersih Danantara Asset Management (DAM) dan keuntungan Danantara Investment Management (DIM).

Adapun, berdasarkan data 2025, DAM membukukan laba bersih sebesar Rp 259,6 triliun, sedangkan keuntungan DIM hanya mencapai Rp 800 miliar.

"Dengan nilai laba bersih DAM tahun 2025 sebesar Rp 259,6 triliun, dan keuntungan DIM hanya Rp 800 miliar, artinya, laba bersih oleh DAM hanya bisa dimanfaatkan sebesar 0,3 persen dari laba yang diciptakan. Danantara, khususnya DIM, gagal melipatgandakan keuntungan DAM," ujar Huda dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (26/11).

Huda mengatakan, laporan tahunan Danantara 2025 juga belum memenuhi standar keterbukaan laporan keuangan perusahaan pada umumnya.

Menurutnya, laporan tersebut belum mampu menggambarkan secara utuh kondisi dan kinerja Danantara, baik dari sisi DIM maupun DAM. Hal itu lantaran tidak disertai penyajian laporan keuangan secara terperinci dan data pembanding dari tahun sebelumnya.

"Laporan Tahunan Danantara 2025 tidak dapat mencerminkan kondisi dan kinerja dari Danantara, baik untuk DIM ataupun Danantara Asset Management (DAM). Tidak ada laporan keuangan yang dilaporkan secara rinci, termasuk tidak ada data pembanding tahun sebelumnya yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Termasuk apabila ada perubahan dalam pencatatan, maka perlu disampaikan," ujarnya.