JawaPos.com - Laporan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tahun 2025 dinilai menunjukkan kelemahan lembaga yang baru dibentuk pada Februari 2025 tersebut.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, laporan keuangan BPI Danantara tahun 2025 menunjukkan laba sebesar Rp 259,6 triliun.

Angka tersebut menurun 16,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy) jika dibandingkan laba konsolidasi BUMN tahun 2024.

“Capaian BPI Danantara lebih buruk dibandingkan saat aset BUMN dikelola Kementerian BUMN,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (26/11).

Bhima mengatakan, dari banyaknya perusahaan di bawah Danantara, hanya 8 BUMN yang paling besar menyumbang laba. Artinya, sisa ribuan BUMN lainnya hanya jadi beban.

Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan keputusan Danantara yang mengelola keseluruhan BUMN dan tidak fokus terhadap 8 BUMN yang menghasilkan laba terbesar.

"Ini jelas bukan Sovereign Wealth Fund (SWF) karena janji konsolidasi BUMN tidak berkorelasi dengan naiknya laba BUMN. Danantara dalam 2 tahun operasi sudah terbilang gagal. Ini bukan awal yang baik," ucapnya.

Lanjutnya, dari data yang dirilis, tercatat rasio utang atau Debt to Equity Ratio dalam laporan keuangan Danantara terkesan kecil hanya 0,54x.

Namun, jika menghitung total liabilitas Rp 8.331 triliun maka angka beban pembiayaan setara 2,8x ekuitas, sangat tinggi.

"Tidak ada pengungkapan struktur utang Danantara dalam laporan keuangan, sehingga tidak bisa dicek berapa tenornya, suku bunga, mata uang pinjaman, dan entitas yang terlibat (termasuk underwriter). Padahal beban utang Danantara jika terjadi default (gagal bayar) akan jadi tanggungan perusahaan BUMN hingga APBN," ungkapnya.

Lanjutnya, permasalahan pada Danantara terdapat pada persoalan kurang transparannya laporan keuangan dan bisa berdampak ke kinerja sektor keuangan.

Menurutnya, liabilitas lembaga keuangan sebesar Rp 4.656 triliun adalah 55,9 persen dari total liabilitas Danantara, dan tidak ada rasio per segmen seperti CAR, NPL, atau LDR.

"Karena itu leverage korporasi non-keuangan dan struktur simpanan bank sulit dibedakan. Benar-benar gelap struktur liabilitasnya karena melibatkan dana para deposan bank himbara," jelasnya.

Permasalahan pada DIM Sementara itu, untuk laba bersih dari anak usaha yaitu Danantara Investment Management (DIM) tahun ini diperkirakan hanya Rp 800 miliar, padahal targetnya Rp 3,4 triliun.

Artinya, meleset 76 persen dan hanya membukukan 1,33 persen laba terhadap total aset kelolaan Rp 60 triliun.

Ia mengatakan, dengan capaian tersebut Danantara beralasan pasar modal sedang tertekan sehingga nilai saham dan obligasi yang dipegangnya turun.

Menurutnya, alasan tersebut justru menunjukkan bahwa Danantara terlalu banyak menaruh uang di saham dan surat berharga di bursa luar negeri atau sebesar 43,7 persen total ekuitas.

"Sementara investasi di aset produktif yang menyerap tenaga kerja justru tidak menjadi prioritas Danantara Investment Management," ujarnya.

Bhima mengatakan, hal yang disorot dalam laporan DIM adalah besarnya gaji bagi direksi dan staff. Ia menjelaskan, biaya gaji direksi termasuk tunjangan dalam setahun menembus Rp 439,2 miliar atau setara dengan Rp 146,4 miliar dalam 4 bulan pertama 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan per bulan rata-rata pegawai DIM menerima Rp 310,3 juta.