JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memangkas Giro Wajib Minimum (GWM) bank umum konvensional menjadi 7 persen mulai 1 Desember 2026.

Namun, penurunan tersebut tidak serta-merta menambah likuiditas seluruh perbankan karena batas insentif likuiditas makroprudensial (KLM) juga diturunkan dari 6 persen menjadi 5 persen.

EBC Financial Group menilai perubahan kebijakan tersebut justru lebih berdampak pada pergeseran insentif likuiditas ke sektor-sektor prioritas, khususnya industri padat karya. Selain itu, BI juga memberikan remunerasi atas sebagian dana GWM yang ditempatkan perbankan di bank sentral.

Kebijakan tersebut berlaku di tengah meningkatnya biaya dana perbankan. Terlebih, BI telah menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada 18 November 2026.

Di sisi lain, penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil masih menunjukkan perlambatan. Pada September 2026, kredit usaha kecil hanya tumbuh 1,62 persen secara tahunan atau menjadi yang paling lambat di antara segmen usaha mikro dan menengah.

Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman, mengatakan penurunan GWM dan penyesuaian insentif KLM membuat dampak kebijakan terhadap likuiditas berbeda pada setiap bank.

Menurutnya, untuk bank yang menerima insentif maksimal, penurunan GWM dan penurunan insentif saling meniadakan, sehingga perubahan sebenarnya ada pada cara insentif itu diperoleh.

"Bank yang lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor prioritas BI bisa mempertahankan lebih banyak likuiditas, sementara bank lain bisa mendapat lebih sedikit. Bagi UMKM, keringanan akan bergantung pada komposisi kredit banknya, bukan pada angka GWM utama," ujar Sana dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (26/11).

Sebagai informasi, BI menurunkan GWM bank umum konvensional secara bertahap dari 9 persen menjadi 8 persen pada 1 November 2026. Selanjutnya, GWM kembali diturunkan menjadi 7 persen mulai 1 Desember 2026.

BI memperkirakan setiap penurunan GWM sebesar 1 poin persentase dapat menambah likuiditas perbankan sekitar Rp 90 triliun. Meski demikian, penurunan batas insentif KLM membuat tambahan likuiditas tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh bank yang menerima insentif secara maksimal.

Perubahan lainnya terdapat pada komposisi insentif KLM. Porsi financing channel dipangkas dari maksimal 4 persen menjadi 3 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

Namun, cakupan insentif tersebut kini diperluas dengan memasukkan penyaluran kredit ke sektor-sektor penciptaan lapangan kerja atau padat karya. Sementara itu, porsi pendalaman pasar uang tetap dipertahankan maksimal 2 persen.

EBC mencatat, bank yang penyaluran kreditnya tidak sesuai dengan sektor prioritas BI berpotensi memperoleh insentif di bawah batas maksimal. Kondisi tersebut dapat membuat GWM efektif yang harus dipenuhi bank lebih tinggi dari 2 persen.

Selain mengubah ketentuan GWM dan KLM, BI juga mulai memberikan remunerasi atas sebagian pemenuhan GWM rupiah berdasarkan rata-rata harian mulai 1 Desember 2026, dengan batas maksimal 5 persen.

Kebijakan tersebut memberikan tambahan pendapatan bagi perbankan atas sebagian dana yang ditempatkan di bank sentral. Dengan demikian, beban bank dalam memenuhi kewajiban GWM dapat menjadi lebih ringan.

Namun, kebijakan itu berlangsung bersamaan dengan kenaikan BI-Rate menjadi 6 persen. Kenaikan suku bunga acuan berpotensi mendorong peningkatan biaya dana perbankan.

Kondisi tersebut membuat dampak kebijakan terhadap suku bunga kredit tidak akan seragam. Besarnya manfaat yang diterima masing-masing bank akan bergantung pada struktur pendanaan, komposisi penyaluran kredit, serta biaya operasionalnya.

“Kedua kebijakan bergerak berlawanan arah, sehingga dampaknya terhadap bunga kredit akan berbeda di setiap bank,” ujarnya.

Kredit Usaha Kecil Tumbuh Paling Lambat Di sisi lain, penyaluran kredit kepada sektor UMKM masih menghadapi tantangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit UMKM tumbuh 2,68 persen secara tahunan pada September 2026. Pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kredit korporasi yang mencapai 21,31 persen.

Jika dirinci, kredit usaha kecil hanya tumbuh 1,62 persen. Angka tersebut tertinggal dibandingkan kredit mikro yang tumbuh 3,05 persen dan kredit menengah sebesar 3,61 persen.

Selain biaya dana, pelaku usaha kecil juga menghadapi beban bunga dari komponen biaya operasional dan premi risiko perbankan.

Sebagai gambaran, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Bank Negara Indonesia (BNI) yang berlaku sejak 16 November 2026 tercatat sebesar 7,75 persen untuk segmen korporasi, 9,75 persen untuk usaha kecil, dan 11,50 persen untuk usaha mikro. Besaran tersebut belum termasuk premi risiko yang ditetapkan masing-masing bank.

BNI menetapkan komponen harga pokok dana yang sama untuk ketiga segmen. Namun, terdapat perbedaan pada komponen biaya overhead dan margin keuntungan sehingga suku bunga dasar kredit yang dikenakan juga berbeda.

Dengan demikian, penurunan biaya dana perbankan tidak serta-merta menghapus tingginya biaya penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil.

Sana menilai, perubahan kebijakan BI pada Desember berpotensi memberikan keuntungan bagi UMKM, terutama yang bergerak di sektor padat karya. Hal tersebut bergantung pada respons perbankan dalam mengarahkan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas.