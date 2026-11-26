JawaPos.com - Ekspor industri pengolahan Indonesia mencapai USD 182,3 miliar atau Rp 3336,64 triliun sepanjang Januari hingga September 2026. Nilai tersebut tumbuh 8,93 persen secara tahunan dan berkontribusi sebesar 82,64 persen terhadap total ekspor nasional.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan capaian tersebut dalam kegiatan Pelepasan Ekspor Serentak Produk Industri Manufaktur pada 26 November 2026. Dalam periode tersebut, industri logam dasar menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai USD 43,66 miliar.

Kegiatan ini dipusatkan di Cikarang Dry Port, Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, serta terhubung secara daring dengan Kawasan Industri Medan, KEK JIIPE Gresik, KEK Batang, dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Sebanyak 119 perusahaan industri terlibat dalam kegiatan tersebut dengan estimasi nilai ekspor mencapai USD 6,19 miliar atau setara Rp 112,28 triliun. Produk yang dilepas ditujukan ke 110 negara.

Sarmuji menegaskan, pengembangan hilirisasi diperlukan agar Indonesia tidak hanya mengirimkan bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk industri dengan nilai tambah lebih tinggi.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat industrialisasi nasional, memperluas kehadiran produk industri Indonesia di tengah pasar internasional, serta mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara industri yang mandiri, berdaulat dan sejahtera,” ujar Sarmuji, dikutip Kamis (26/11).

Salah satu peserta kegiatan tersebut adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik yang mewakili Jawa Timur. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu itu menyiapkan 24 trailer dari empat perusahaan, yakni PT Freeport Indonesia yang merupakan bagian dari Grup MIND ID, PT Hailiang Nova Material Indonesia, PT Xinyi Glass Indonesia, dan PT Xinyi Solar Indonesia.

Presiden Direktur JIIPE-BKMS Bambang Soetiono mengapresiasi kepercayaan pemerintah kepada JIIPE untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekspor serentak tersebut.

“Kami bersyukur dan merasa terhormat atas kepercayaan pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada JIIPE untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ujar Bambang.

Direktur Utama PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) Jonedi Romli merinci, total ekspor keempat perusahaan tersebut mencapai Rp 16,48 triliun hingga November 2026. PT Freeport Indonesia menyumbang Rp 8,52 triliun melalui produk katoda tembaga dan perak batangan.

Kemudian, PT Hailiang Nova Material Indonesia mencatatkan ekspor Rp 4,55 triliun dari produk copper foil dan lembaran tembaga. PT Xinyi Glass Indonesia menyumbang Rp 1,74 triliun melalui kaca float, sedangkan PT Xinyi Solar Indonesia mencatatkan Rp 1,67 triliun dari kaca panel surya.

Menurut Jonedi, ekspor tersebut tidak hanya menghasilkan transaksi perdagangan, tetapi juga memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberadaan Freeport dan Hailiang di JIIPE memperkuat ekosistem hilirisasi tembaga. Sementara itu, Xinyi Glass dan Xinyi Solar mendukung pengembangan industri kaca bernilai tambah serta rantai pasok manufaktur energi terbarukan. Kolaborasi tersebut juga membuka peluang investasi industri lanjutan.

Administrator KEK Gresik Ibnu Sina menyampaikan bahwa pengembangan JIIPE sejalan dengan agenda Transformasi Ekonomi Nasional 2025-2045, terutama dalam mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan memperdalam struktur industri nasional.

Dari sisi investasi, Direktur PT Xinyi Glass Indonesia Wu MaoFang menyebut infrastruktur terintegrasi, lokasi strategis, serta pelayanan operator JIIPE yang profesional dan responsif memberikan keuntungan bagi perkembangan bisnis perusahaan.

Direktur PT Xinyi Solar Indonesia Wang Renchun menilai JIIPE sebagai mitra strategis untuk mendukung pertumbuhan usaha dan memperluas pasar internasional.

VP External Affairs Smelter PT Freeport Indonesia Erika Silva menyampaikan, infrastruktur, fasilitas pelabuhan, serta fasilitas fiskal dan nonfiskal KEK JIIPE membantu meningkatkan efisiensi logistik, kelancaran operasional, dan daya saing perusahaan.