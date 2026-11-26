JawaPos.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi membuka pendaftaran calon lembaga inkubator untuk Program Inkubasi 2027. Melalui program ini, LPDB Koperasi mengajak lembaga inkubator di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dalam memperkuat kapasitas dan pengembangan usaha koperasi.

Pendaftaran dibuka hingga 9 Desember 2026 mendatang. Calon lembaga inkubator dapat menyampaikan pendaftaran dan mengakses informasi persyaratan melalui laman resmi inkubator.lpdb.id.

Program ini menjadi bagian dari upaya LPDB Koperasi dalam memperkuat ekosistem koperasi melalui pendampingan usaha yang terstruktur, profesional, dan berkelanjutan. Kehadiran lembaga inkubator diharapkan dapat membantu koperasi meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat model bisnis, serta mengembangkan potensi usaha agar semakin produktif dan berdaya saing.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, mengatakan bahwa pengembangan koperasi membutuhkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan pengelolaan dan kesiapan usaha.

“Program Inkubasi 2027 merupakan salah satu langkah LPDB Koperasi untuk memperkuat koperasi melalui pendampingan yang lebih terarah. Kami mengajak lembaga inkubator yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk bergabung, berkolaborasi, serta bersama-sama membangun koperasi yang semakin profesional, produktif, dan mampu berkembang secara berkelanjutan,” ujar Krisdianto.

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Menurutnya, lembaga inkubator memiliki peran penting dalam membantu koperasi mengenali potensi usaha, menyusun perencanaan bisnis, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan pasar.

Melalui kolaborasi dengan lembaga inkubator, LPDB Koperasi berharap proses pengembangan koperasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing koperasi, termasuk dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menjelaskan bahwa calon lembaga inkubator yang ingin mengikuti Program Inkubasi 2027 harus memenuhi sejumlah kriteria dan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

“Kami membuka kesempatan bagi lembaga inkubator yang memiliki legalitas jelas, sumber daya manusia profesional, sarana dan prasarana memadai, serta pengalaman dalam melakukan pendampingan usaha. Kami berharap lembaga inkubator yang mendaftar memiliki komitmen dan kesiapan untuk mendukung pengembangan koperasi secara nyata,” kata Deva.

Berdasarkan ketentuan program, calon lembaga inkubator perlu memiliki tanda daftar lembaga inkubator, kurikulum inkubasi, sumber pendanaan yang sah, serta pengalaman melakukan inkubasi kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau usaha rintisan minimal satu tahun.

Selain memenuhi kriteria tersebut, calon lembaga inkubator juga diminta menyiapkan dokumen persyaratan, antara lain formulir pendaftaran, surat permohonan kepada Direktur Utama LPDB Koperasi, surat pengantar dan keterangan dari dinas yang membidangi urusan koperasi, serta dokumen legalitas dan profil lembaga.

Calon lembaga inkubator juga perlu menyampaikan rencana kegiatan inkubasi yang memuat capaian kinerja, kerangka acuan kerja, kebutuhan pendanaan, serta data dan informasi terkait lembaga dan pengalaman pelaksanaan inkubasi.

LPDB Koperasi mengimbau seluruh calon lembaga inkubator untuk memperhatikan ketentuan pendaftaran dan memastikan dokumen yang disampaikan telah lengkap sesuai persyaratan. Informasi lebih lanjut mengenai Program Inkubasi 2027 dapat diakses melalui situs inkubator.lpdb.id atau WhatsApp LPDB Koperasi di 0811-8880-5300.