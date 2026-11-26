JawaPos.com – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat langkah intervensi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Melalui kolaborasi yang dibangun bersama Perum BULOG, ID FOOD, serta pemerintah daerah, Bapanas menjalankan enam instrumen utama guna memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Keenam instrumen tersebut meliputi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bantuan Pangan Beras, SPHP Jagung untuk peternak, penyerapan telur peternak, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta Gerakan Pangan Murah (GPM).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan, menegaskan bahwa stabilisasi pangan dilakukan melalui pendekatan menyeluruh, mulai dari menjaga ketersediaan stok, memperlancar distribusi, melindungi produsen, hingga menjaga daya beli masyarakat.

"Intinya kami dapat simpulkan bahwa stok aman sampai saat ini sampai akhir tahun baru Tinggal distribusinya itu yang kita lagi atasi sekarang supaya pemerintah daerah melalui BTT (Belanja Tidak Terduga), melalui Bank Indonesia bisa mendistribusikan dari sentra produksi ke tempat-tempat dimana saat itu pangannya harganya mahal," ujar Hermawan dikutip di Jakarta pada Kamis (26/11).

"Kalau untuk pangan, tidak ada masalah, stoknya tersedia. Memang dari beberapa kegiatan dari hulu sampai hilir itu, terus terang saja memang di middleman ini banyak yang memainkan peran di situ untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini yang Bapak Kepala Badan Pangan Nasional sangat benci terhadap itu," tambah dia.

SPHP Beras

Program SPHP beras menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sepanjang tahun 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 1,25 juta ton. Ini terdiri dari realisasi periode Januari-Februari 221 ribu ton. Kemudian realisasi periode Maret-September 828 ribu ton dan periode Oktober sampai 24 November yang 204 ribu ton.

Saat ini, tambahan penyaluran dengan alokasi 100 ribu ton masih berlangsung hingga 31 Desember 2026. Penyaluran diprioritaskan ke wilayah yang membutuhkan, terutama daerah yang mengalami tekanan harga maupun kendala pasokan.

Melalui program ini, pemerintah berupaya menyediakan alternatif beras dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.

Bantuan Pangan Beras: Menjaga Daya Beli Masyarakat

Selain intervensi pasar, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial melalui program Bantuan Pangan Beras. Pada periode Oktober–Desember 2026, bantuan pangan beras terus disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah. Bantuan pangan beras menyasar 33,2 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Setiap keluarga menerima 10 kilogram beras untuk alokasi 1 bulan.

Program ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap memiliki akses terhadap pangan, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi menjelang akhir tahun.

Penyaluran bantuan pangan juga diharapkan memberikan efek positif terhadap stabilitas pasar karena membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumsi rumah tangga dan ketersediaan pasokan pangan.

SPHP Jagung

Pemerintah tidak hanya melakukan intervensi pada komoditas pangan yang dikonsumsi langsung masyarakat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan bahan baku pakan bagi sektor peternakan. Melalui program SPHP Jagung, pemerintah menyalurkan jagung dengan harga Rp 5.500 per kilogram (kg) di tingkat peternak guna membantu meringankan biaya produksi, khususnya bagi peternak unggas.

Adapun realisasi penyaluran SPHP Jagung sampai 24 November telah mencapai 278,2 ribu ton. Intervensi ini diharapkan membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga keberlangsungan usaha peternakan, sekaligus mendukung stabilitas produksi daging dan telur ayam ras.

Dengan demikian, kebijakan stabilisasi pangan juga memperhatikan sisi hulu produksi agar tekanan biaya usaha tidak berujung pada gangguan pasokan maupun kenaikan harga pangan di tingkat konsumen.

Penyerapan Telur: Menjaga Keseimbangan Pasar dan Melindungi Peternak

Untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga telur ayam ras, pemerintah melalui Perum Bulog dan ID FOOD melakukan penyerapan telur dari peternak. Telur yang diserap selanjutnya disalurkan melalui kegiatan GPM agar dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau.

Langkah ini memiliki dua tujuan sekaligus. Dari sisi produsen, penyerapan membantu membuka akses pasar dan menjaga keberlangsungan usaha peternak ketika terjadi tekanan harga. Sementara dari sisi konsumen, penyaluran melalui GPM memberikan alternatif pembelian telur dengan harga yang lebih terjangkau.

Dengan pola tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen sehingga stabilitas harga dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Fasilitasi Distribusi Pangan

Ketersediaan pangan di tingkat nasional perlu diikuti dengan distribusi yang lancar agar pasokan dapat menjangkau seluruh wilayah. Untuk itu, Bapanas memperkuat program FDP, yakni dukungan pemerintah untuk membantu kelancaran pengiriman komoditas pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang membutuhkan.

Program ini menjadi instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan pasokan antarwilayah, khususnya daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi, jarak yang jauh dari sentra produksi, maupun tantangan geografis.

Bapanas juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan skema FDP melalui dukungan anggaran BTT, terutama ketika terjadi kondisi yang berpotensi mengganggu distribusi dan memicu kenaikan harga pangan. Melalui FDP, pemerintah berupaya memastikan bahwa perbedaan lokasi produksi dan konsumsi tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh pangan dengan harga yang wajar.

Gerakan Pangan Murah

GPM menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat. Sejak Januari hingga 23 November 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 14.175 kali, tersebar di 38 provinsi dan 466 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN Pangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Perum Bulog dan ID FOOD juga secara rutin menyelenggarakan GPM 2 kali dalam seminggu sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau.