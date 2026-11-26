JawaPos.com - Peluang investasi dan kemitraan usaha menjadi salah satu hal yang ditawarkan dalam FLEI Business Show 2027. Pameran waralaba dan lisensi bisnis tersebut akan mempertemukan pemilik merek dengan calon investor serta pengusaha yang ingin mengembangkan usaha di berbagai sektor.

Panorama Media memperkenalkan FLEI Business Show 2027 bersama Café & Brasserie Expo (CBE) 2027 melalui dua agenda peluncuran pada 23 November 2026. Kedua pameran dijadwalkan berlangsung pada 8-11 April 2027 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

President Director Panorama Media Royanto Handaya mengatakan, penyelenggaraan kedua pameran secara bersamaan bertujuan mempertemukan berbagai kebutuhan dalam ekosistem bisnis. Calon investor tidak hanya dapat mencari konsep usaha, tetapi juga menemukan pemasok dan kebutuhan operasional untuk menjalankan bisnis.

"Kami menghadirkan kedua pameran ini berdampingan karena kebutuhan pasarnya saling terhubung. Investor yang menemukan konsep usaha di FLEI juga membutuhkan pemasok dan peralatan di CBE. Dengan mempertemukan seluruh mata rantai tersebut di satu lokasi, kami ingin setiap kunjungan menghasilkan tindak lanjut bisnis yang nyata," ujar Royanto di Jakarta.

Melalui FLEI Business Show 2027, pengunjung dapat menjajaki berbagai peluang usaha dari sektor waralaba, lisensi merek, kemitraan, hingga distribusi. Pameran ini juga menjadi kesempatan bagi pemilik bisnis untuk memperkenalkan konsep usaha dan memperluas jaringan mitra.

Sejumlah agenda turut disiapkan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan calon investor. Di antaranya program Business Matching, edukasi bisnis, diskusi industri, dan networking.

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka komunikasi antara pemilik merek dengan calon mitra potensial, sekaligus memberikan gambaran mengenai peluang pengembangan usaha.

Sementara itu, Café & Brasserie Expo 2027 akan melengkapi kebutuhan pelaku bisnis, khususnya di sektor makanan dan minuman (F&B), bakery, serta hotel, restoran, dan katering (HoReCa).

Pameran ini menghadirkan berbagai kategori produk, mulai dari kopi, teh, cokelat, wine, bahan baku, peralatan dan mesin, hingga teknologi foodservice. Area khusus Bakery Zone juga disiapkan untuk mempertemukan pemasok bahan baku, produsen mesin, dan penyedia solusi industri bakery serta pastry.

Melalui demonstrasi produk, sesi tasting, dan Business Matching, peserta dapat memperkenalkan produk sekaligus menjajaki peluang distribusi dan kerja sama dengan pelaku industri.

Pada penyelenggaraan 2027, FLEI Business Show dan Café & Brasserie Expo akan menempati lantai dua gedung baru JIEXPO Expo Hall & Arena. Keduanya juga berlangsung bersamaan dengan MoreFood Indonesia yang menempati lantai satu gedung tersebut serta Hall B3 JIEXPO.