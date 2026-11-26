JawaPos.com - Nilai tukar rupiah kembali memecahkann rekor pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (26/11). Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 12.15 WIB nilai tukar mata uang Indonesia melemah 68 poin atau 0,37 persen terhadap dolar AS (USD) ke level Rp 18.400 per USD.

Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan dengan kondisi tersebut nilai tukar rupiah berpotensi tembus ke level Rp 18.500 per USD. “Sepertinya, tapi Rp 18.500 per dolar AS bisa minggu depan,” ujar Ibrahim dalam pesan yang diterima, Kamis (26/11).

Ibrahim mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terjadi di tengah melemahnya nilai tukar mata uang negeri paman sam. Adapun pelemahan dolar terjadi karena perang dagang yang Kembali bergemuruh.

Ia menjelaskan, pemerintah AS berpotensi akan mengenakan tarif impor terhadap sejumlah komoditas seperti gula yang akan mencapai 193 persen. Ibrahim menyebut, pelemahan mata uang dolar tidak mampu dimaksimalkan untuk mendongkrak rupiah dikarenakan lemahnya fundamental ekonomi Indonesia.

“Kalau pemerintah bilang kuat, kalau saya bilang rapuh. Wamenko ekonomi Pak Drajad sudah mengakui pelemahan rupiah karena defisit fiskal,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kondisi tersebut diperkuat oleh pendapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang merekomendasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dihentikan sementara.

Menurutnya, jika memang pemerintah menghentikan sementara dua program prioritas tersebut berpeluang memberikan fondasi bagi nilai tukar rupiah untuk berbalik menguat terhadap dolar AS.