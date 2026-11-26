JawaPos.com – Perluasan penyaluran Kredit Program Perempuan Pra Sejahtera (KPPS) dengan bunga 8% terus dilakukan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Direktur Digital dan Teknologi Informasi PNM Yusron Avivi meninjau langsung pelaksanaannya di Desa Soklat, Kecamatan Subang, dan Desa Bunihayi, Kecamatan Jalancagak.

Monitoring ini dilakukan untuk memastikan KPPS tersalurkan sesuai ketentuan dan manfaat bunga 8% diterima nasabah PNM Mekaar.

KPPS merupakan program pembiayaan PNM Mekaar bagi perempuan prasejahtera pengusaha ultra mikro dengan bunga 8% flat per tahun. Program ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto pada 13 Mei 2026 agar pembiayaan dapat diakses dengan beban yang lebih ringan, dan disertai pendampingan untuk pengembangan usaha.

Perempuan pengusaha ultra mikro berperan besar menopang ekonomi kerakyatan. Dengan bunga yang lebih rendah, angsuran menjadi lebih ringan sehingga mereka memiliki ruang yang lebih luas untuk mengatur kebutuhan usaha dan mendukung kebutuhan keluarga.

Menurut Yusron, manfaat bunga 8% harus benar-benar sampai kepada nasabah, sehingga penyalurannya perlu dilihat langsung di lapangan.

"Bunga 8% ini harus benar-benar dirasakan ibu-ibu nasabah. Karena itu, kami datang langsung untuk melihat penyalurannya di lapangan," ujar Yusron.

Manfaat tersebut dirasakan Iis Cici, nasabah PNM Mekaar Unit Ciater dari kelompok Sukamahi Anyar. Ia menjalankan usaha bubur ayam dan memperoleh pembiayaan KPPS dengan plafond Rp6,5 juta.

"Alhamdulillah, bunganya sekarang lebih ringan. Angsurannya jadi tidak terlalu berat, jadi uangnya bisa saya pakai buat nabung lebih banyak untuk kebutuhan sekolah anak," ujar Iis.

Kisah Iis menunjukkan bahwa bunga yang lebih rendah memberi ruang bagi pengusaha ultra mikro untuk menjaga usahanya tetap berjalan dan berkembang sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain pembiayaan, nasabah KPPS mendapat pendampingan berkala berupa edukasi pengelolaan keuangan, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, dan pemantauan perkembangan usaha sesuai kebutuhan.