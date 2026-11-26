JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian dipatok pada harga Rp 2.539.000 pada perdagangan Kamis (26/11).

Harga tersebut turun Rp 6.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu (25/11) sebesar Rp 2.545.000 per gram.

Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.321.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dihargai Rp 5.017.000.

Sementara itu, harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 24.873.000. Lalu, emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 124.028.000.

Untuk harga emas pada Galeri24, ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.228.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.339.000.

Harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.362.000. Kemudian, untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.277.000.

Harga Emas Antam Sewaktu-waktu Bisa Berubah Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Nilainya sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback juga akan dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS pada 26 November 2026:

Antam 0,5 gram: Rp 1.321.000.

1 gram: Rp 2.539.000.

2 gram: Rp 5.017.000.

3 gram: Rp 7.499.000.

5 gram: Rp 12.465.000.

10 gram: Rp 24.873.000.

25 gram: Rp 62.055.000.

50 gram: Rp 124.028.000.

100 gram: Rp 247.977.000.

Galeri24 0,5 gram: Rp 1.228.000.

1 gram: Rp 2.339.000.

2 gram: Rp 4.622.000.

5 gram: Rp 11.470.000.

10 gram: Rp 22.880.000.

25 gram: Rp 56.891.000.

50 gram: Rp 113.692.000.

100 gram: Rp 227.271.000.

250 gram: Rp 566.780.000.

500 gram: Rp 1.133.559.000.

1.000 gram: Rp 2.267.117.000.

UBS 0,5 gram: Rp 1.277.000.

1 gram: Rp 2.362.000.

2 gram: Rp 4.688.000.

5 gram: Rp 11.583.000.

10 gram: Rp 23.044.000.

25 gram: Rp 57.495.000.

50 gram: Rp 114.753.000.

100 gram: Rp 229.416.000.

250 gram: Rp 573.370.000.