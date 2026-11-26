JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan kembali melemah pada Kamis (26/11) setelah ditutup melemah 43,97 poin atau 0,84 persen ke level 5,197 pada perdagangan Rabu (25/11).

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, mengatakan berdasarkan analisa teknikal pada daily chart, meskipun mengalami koreksi yang wajar, pergerakan IHSG telah membentuk tren sideways yang relatif stabil, terutama selama bergerak di atas MA20.

“Berdasarkan indikator teknikal, Stochastics K_D mengindikasikan sinyal negatif dan volume perdagangan mengalami penurunan. Namun, indikator RSI masih memberikan sinyal positif,” ujar Nafan ketika dihubungi JawaPos.com, Kamis (26/11).

Nafan mengatakan posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,105 hingga 5,038 dan resistance berada pada rentang 5,265 hingga 5,322.

Ia mengatakan, pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh faktor eksternal atau dari luar negeri dan internal atau dari dalam negeri.

Adapun dari sisi eksternal, para pelaku investor menyoroti indikator inflasi pilihan bagi The Fed, yakni dimana kenaikan inflasi PCE tahunan menjadi 3,8 persen dari sebelumnya 3,7 persen, sementara core PCE berada di 3,3 persen, turut memperkuat kekhawatiran bahwa tekanan inflasi di AS masih persisten.

Hal tersebut berpotensi membuat The Fed memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga pada Desember 2026 maupun Januari 2027 dengan masing-masing sebesar 25 bps. Ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi dapat berdampak negatif terhadap valuasi saham karena meningkatkan discount rate terhadap proyeksi arus kas masa depan.

“Selain itu, kebijakan tarif baru yang diumumkan pemerintah AS terhadap sejumlah mitra dagang utama termasuk Tiongkok dan Uni Eropa, juga berpotensi meningkatkan ketidakpastian perdagangan global, memperbesar risiko inflasi, serta menekan prospek pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi domestik, adapun nilai tukar Rupiah masih berada di bawah tekanan dan melemah 0,56 persen di level Rp 18.332 per dolar Amerika Serikat (AS). Hal tersebut berisiko meningkatkan premi risiko pasar modal dan mendorong imbal hasil SBN tetap tinggi, sehingga menekan valuasi saham-saham berkapitalisasi besar.

Di sisi lain, efek rebalancing portofolio indeks acuan global seperti MSCI dan FTSE serta fluktuasi harga komoditas dunia menjadi pemicu aksi profit taking pada sektor barang baku, energi, dan infrastruktur pada perdagangan bursa sebelumnya.

Ia mengatakan, dengan sejumlah faktor tersebut investor dapat mempertimbangkan beberapa saham-saham pilihan dengan fundamental yang kuat.